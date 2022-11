Quanti anni ha l’attore Shaka di Family Reunion?

Le sitcom vanno e vengono nel corso dei secoli, ma i personaggi rimangono per sempre nel cuore dei fan, il che è particolarmente vero per le star della serie Netflix Family Reunion, in particolare Shaka McKellan interpretata da Isaiah Russell-Bailey.

La commedia incentrata sulla famiglia segue la famiglia McKellan mentre si trasferisce da Seattle alla Georgia nel tentativo di avvicinarsi alla loro stravagante famiglia allargata.

Uno dei personaggi più amati della serie è Shaka, ma gli sceneggiatori dello show hanno deciso di mandare il personaggio in collegio alla fine della seconda stagione, essenzialmente escludendolo dalla serie. I fan sono rimasti estremamente delusi quando la serie regolare Isaiah Russell-Bailey non è riapparsa nella terza stagione.

Quindi, dall’età di Isaia alla sua carriera di attore, cosa sappiamo della giovane star?

Shaka McKellan in Riunione di famiglia

Creata da Meg DeLoatch, Family Reunion ha accresciuto una vasta base di fan devoti da quando è stato lanciato per la prima volta sul servizio di streaming nel luglio 2019. Giunta alla sua terza e ultima stagione, la serie Netflix è stata celebrata non solo per le sue risate.

Tuttavia, per molti fan la sitcom statunitense non è la stessa senza Shaka e la sua presenza accattivante. Shaka è un ragazzino dispettoso il cui spirito ben intenzionato spesso irrompe. Non è difficile capire perché i fan si siano attaccati così tanto al personaggio.

Sorprendentemente, l’ultima apparizione di Shaka nella serie è arrivata nella stagione 2 e, sebbene l’assenza del suo personaggio sia stata affrontata nella nuova stagione, i fan sono ancora estremamente delusi dal fatto che Russell-Bailey sia scomparso.

Isaiah Russell-Bailey ha 15 anni

Isaiah Russell-Bailey è nato il 9 dicembre 2006. Attualmente ha 15 anni ed è nato negli Stati Uniti. Attore, modello e ballerino, la carriera di Isaiah è davvero decollata quando si è unito al cast di Family Reunion.

Nella serie, l’età di Shaka non è confermata, sebbene sia il secondo figlio e il figlio maggiore della famiglia. Per quanto riguarda il resto del cast principale, Isaiah è un anno più giovane del co-protagonista Cameron J Wright, che interpreta il fratello minore di Shaka, Mazzi.

Ruoli precedenti di Russell-Bailey

Naturalmente, l’età di Isaia significa che è nelle prime fasi della sua carriera. Detto questo, la sua carriera è chiaramente avviata verso un successo strepitoso poiché i fan hanno adorato le sue esibizioni.

Prima di unirsi a Family Reunion, Isaiah ha recitato nella serie Raven’s Home e nel film Throwback Holiday. La sua prima apparizione accreditata è stata in un ruolo da ospite in Criminal Minds nel 2018.

Sebbene l’attore non abbia ancora molte apparizioni alle spalle, non vediamo l’ora di vedere quali altri ruoli interpreterà Isaia in futuro.

