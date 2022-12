Quanti anni ha l’attore Eugene di mercoledì?

Nel corso degli anni, Netflix e il suo catalogo di contenuti in continua crescita hanno offerto agli attori emergenti una piattaforma per mostrare il proprio talento.

L’ultima serie dello streamer, Wednesday, ne è un perfetto esempio in quanto presenta un cast di giovani attori, molti dei quali stanno solo muovendo i primi passi nel settore.

Una delle stelle emergenti della serie è stata l’attore di Eugene Moosa Mostafa, ma cosa sappiamo di questa stella nascente – dalla sua età e presenza sui social media ai suoi ruoli precedenti?

Eugenio mercoledì

Il primo vero amico di mercoledì a Nevermore.

Le strade si incrociano quando mercoledì si arruola nella società di apicoltura della scuola.

Come mercoledì, Eugene è un sensitivo ma le sue capacità gli consentono di controllare le api e può usarle per attaccare le persone.

In coppia insieme durante la loro gita di Outreach Day a Pilgrim World.

Ha aiutato Wednesday nelle sue indagini su Joseph Crackstone.

Più avanti nella stagione, Eugene e Wednesday pianificano di sorvegliare una grotta dove credono che il mostro si sia nascosto.

Eugene viene attaccato dal mostro e viene ricoverato in ospedale. Per fortuna, sopravvive e fornisce un’informazione cruciale che aiuta Wednesday a risolvere finalmente il caso.

Mercoledì © Netflix | Vlad Cioplea

Incontra l’attore Moosa Mostafa

A interpretare il ruolo di Eugene in Wednesday c’è l’attore britannico Moosa Mostafa.

Nato nel 2009, secondo quanto riferito Moosa Mostafa ha 13 anni dal rilascio di mercoledì nel novembre 2022.

Il suo debutto come attore è arrivato quattro anni fa nel 2018 e da allora ha seguito due grandi progetti su Netflix.

Come la maggior parte degli attori che lavorano nell’industria moderna, Moosa è attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo account ha quasi 250.000 follower.

Moosa ha pubblicato solo una manciata di immagini finora, ma includono alcuni affascinanti scorci dietro le quinte del suo tempo durante le riprese di mercoledì.

I ruoli precedenti di Moosa Mostafa

Incredibilmente, mercoledì è solo il terzo ruolo di attore professionista di Moosa.

La sua prima apparizione sullo schermo è arrivata nel 2018 Nativity Rocks! dove interpretava uno dei bambini della scuola elementare di Santa Bernadette.

Più recentemente, nel 2022, Moosa ha interpretato il personaggio di Nas nella serie di fantascienza di Netflix The Last Bus, dove è apparso al fianco di Tom Basden di After Life di Ricky Gervais e Robert Sheehan di The Umbrella Academy.

Sebbene il suo curriculum di recitazione possa includere solo tre ruoli fino ad oggi, siamo sicuri che Moosa tornerà sui nostri schermi tra non molto.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

