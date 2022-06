Quanti anni ha Kai Lewins? Esplorata la star di Age of Surviving Summer

Grazie al suo catalogo in continua crescita di film e programmi TV, Netflix può essere un ottimo posto per scoprire nuovi ed entusiasmanti talenti recitativi e l’ultima serie dello streamer, Surviving Summer, offre proprio questo.

La serie racconta la storia della ribelle Summer quando è costretta a stare con un’amica di famiglia in Australia e incontra un improbabile gruppo di amici, incluso l’accattivante Ari.

Ad interpretare il ruolo di Ari è l’attore Kai Lewins, ma cosa sappiamo dell’attore, della sua età, di Instagram e delle apparizioni precedenti?

***ATTENZIONE: Surviving Summer anticipate gli spoiler***

Surviving Summer è arrivato su Netflix venerdì 3 giugno 2022.

La serie di dieci episodi segue la ribelle Summer Torres dopo che è stata espulsa dalla scuola a Brooklyn, New York, e costretta a stare con un’amica di famiglia in Australia mentre sua madre lavora in Medio Oriente.

Al suo arrivo nella città costiera di Shorehaven, nel Victoria, Summer viene presentata a un ragazzo di nome Ari, un surfista entusiasta che è un sostenitore delle regole, l’esatto opposto di Summer.

La coppia è spesso in contrasto durante i primi episodi di Surviving Summer ma, con il progredire degli episodi, il duo e il loro eclettico gruppo di amici continuano ad avvicinarsi e a formare un legame indissolubile.

Incontra l’attore di Ari Kai Lewins

Nel ruolo del rubacuori Ari Gibson c’è l’attore australiano Kai Lewins.

Nato il 27 novembre 2001, Kai ha 20 anni al momento dell’uscita di Surviving Summer.

Nonostante la sua giovane età, Kai Lewins ha già più di un decennio di esperienza alle spalle poiché lavora nel settore dal 2011, quando ha debuttato nelle serie australiane Ragazzi selvaggi.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Kai è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove il suo account vanta attualmente più di 21.000 follower.

Prima dell’uscita di Surviving Summer, Kai ha pubblicato molte immagini del dietro le quinte con i suoi compagni di cast, inclusa la co-protagonista Sky Katz, che interpreta Summer.

I precedenti ruoli di Kai Lewins

Come accennato, Kai Lewins ha debuttato come attore nella serie del 2011 Ragazzi selvaggi ma, da allora, è apparso in 14 ruoli nel corso dell’ultimo decennio.

A parte la sua recente apparizione in Surviving Summer, Kai è apparso in una serie di produzioni australiane, inclusa la serie L’elegante guida per gentiluomini al combattimento con i coltelli così come i film Celeste e Moon Rock per lunedì.

L’attore ventenne è apparso anche in un episodio della serie antologica di Apple TV+ Ruggito, che comprende anche Nicole Kidman, Betty Gilpin e Alison Brie nel cast.

Surviving Summer è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 3 giugno 2022.

