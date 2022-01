Quanti anni ha Jonah nella stagione 4 di Ozark? Skylar Gaertner ha la stessa età?

**Attenzione – Spoiler avanti**

Nonostante l’ultima stagione di Ozark sia divisa in due parti, i fan stanno affrontando i primi sette episodi della quarta stagione e si stanno successivamente preparando per la lunga attesa per la seconda parte.

Tra i discorsi sulla morte e il tradimento durante la prima parte della stagione 4, facciamo un passo indietro per parlare di quanti anni abbia Jonah Byrde durante gli eventi della prima parte e riveliamo se l’attore, Skylar Gaertner, ha la stessa età.

Creato da Chris Mundy, Bill Dubuque e Mark Williams, Ozark è interpretato da Jason Bateman, Laura Linney, Sofia Hublitz, Julia Garner e altri, seguendo il consulente finanziario Martin “Marty” Byrde, che viene coinvolto in un’operazione di riciclaggio di denaro collegata a il cartello della droga messicano e, più tardi, la mafia di Kansas City.

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

BridTV

7652

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/SB3xj2BKgHs/hqdefault.jpg

937039

937039

centro

13872

Quanti anni ha Jonah Byrde nella stagione 4 di Ozark?

Jonah Bryde ha 14 anni durante gli eventi della stagione 4 di Ozark.

Senza rivelare troppo sul destino di Jonah nella stagione 4, sappiamo dai trailer teaser che sta entrando nel business del riciclaggio di denaro.

Sappiamo che Jonah ricicla denaro per Ruth e Marty è orgoglioso che Jonah si sia fatto avanti, in modo che l’attività possa continuare a funzionare se dovesse succedere qualcosa a Marty e Wendy.

Inoltre, Helen ha anche rivelato a Jonah che sua madre era la persona reale dietro la morte di Ben la scorsa stagione, che sarà anche un punto importante della trama nella stagione 4.

Immagine da Netflix.

Skylar Gaertner ha la stessa età?

No, l’attore Skylar Gaertner ha attualmente 18 anni.

Nato nel 2004, Gaertner interpreta un personaggio che ha quattro anni in meno della sua età reale e ha una serie di crediti al suo nome professionale prima del suo ruolo in Ozark.

I fan della Marvel potrebbero ricordare Gaertner nel ruolo di un giovane Matthew Murdock nella serie Netflix di successo, Daredevil, ed è anche apparso in un episodio di CSI e Nurse Jackie, oltre a un ruolo nel film, The Ticket.

Impossibile caricare questo contenuto

Quando uscirà la seconda parte della stagione 4 di Ozark?

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale per la seconda parte, il che senza dubbio lascerà i fan un po’ in sospeso dopo aver abbuffato i primi sette episodi.

Si prevede, tuttavia, che la seconda parte arriverà sulla piattaforma di streaming prima della fine del 2022, quando verranno rilasciati altri sette episodi per concludere la serie.

In un’intervista con The Wrap, lo showrunner Chris Mundy ha spiegato come Netflix abbia offerto una soluzione per combattere il dilemma di Mundy sul lasciare che la narrazione vada avanti troppo a lungo o tagliarla troppo breve:

“Poi Netflix ha avuto l’idea di dire: ‘Finiremo con la stagione 4 ma la faremo lunga. Lo divideremo in questo modo,’ e sembrava perfetto. Era un modo in cui potevamo far sentire questi sette episodi completi e far sentire completi i secondi sette, anche se è tutto un continuum.

Di Jo Craig – [email protected]

La prima parte della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix.

In altre notizie, l’adattamento anime di Twisted Wonderland rivelato dalla Disney