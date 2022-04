Quanti anni ha il cast di “Stranger Things” e i personaggi che interpretano?

Cose più strane è rimasta fedele al suo cast per tutti questi anni. Molto è cambiato per i giovani attori da quando sono apparsi per la prima volta davanti alla telecamera. E noi come spettatori abbiamo potuto vederli crescere letteralmente sullo schermo. Ora che lo spettacolo sta quasi per finire. È stato un viaggio di cui tutti siamo stati grati. Ma che età hanno quei giovani attori che abbiamo visto per la prima volta nel 2017?

Mentre aspettiamo la stagione 4, diamo un’occhiata all’età attuale del cast di Stranger Things e quanti anni aveva nella stagione 3.

L’età attuale del cast di Stranger Things

Per la direttrice del casting Carmen Cuba, la sua ricerca di attori bambini brillanti, iniziata intorno ad aprile 2015, significava fiutare il talento che poteva crescere nei ruoli. E sicuramente sono diventati incredibili attori individuali.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown è un’attrice di 18 anni nata il 19 febbraio 2004. È nata nella città spagnola di Marbella. Undici compie 14 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard è un attore di 19 anni nato il 23 dicembre 2002. È nato a Vancouver, British Columbia, Canada. Mike ha 14 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Joe Keyer

Joe Keery è un attore di 29 anni nato il 24 aprile 1992. Si è laureato alla DePaul University. Steve ha 19 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo è un attore di 19 anni, nato l’8 settembre 2002. Ha debuttato a Broadway in I Miserabili prima di entrare in Stranger Things. Dustin ha 14 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Noè Grappa

Noah Schnapp è un ragazzo di 17 anni nato il 3 ottobre 2004. Will Byers, il protagonista della terza stagione di Stranger Things, ha 14 anni.

Charlie Heaton

Charlie Heaton (nato il 6 febbraio 1994) è un attore britannico di 28 anni. È nato nella città inglese di Bridlington, nella contea dell’East Yorkshire. Jonathan ha 18 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin è un attore di 20 anni nato il 13 ottobre 2001. Lui, come il suo co-protagonista Gaten Matarazzo, ha iniziato la sua carriera a Broadway. In una produzione teatrale de “Il re leone”, ha interpretato il giovane Simba. Lucas ha 14 anni nella terza stagione di Stranger Things.

Tutto il cast di cui sopra e altri riprenderanno i loro ruoli Cose più strane stagione 4 che debutterà su Netflix il 27 maggio.

Il post Quanti anni ha il cast di “Stranger Things” e i personaggi che interpretano? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.