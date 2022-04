La storia di Marty (Jason Bateman) e Wendy Byrde (Laura Linney) potrebbe volgere al termine, con la prima parte di Ozark la stagione 4 è già andata in onda su Netflix a gennaio e la parte 2 è prevista per l’uscita tra pochi giorni il 29 aprile, ciò non significa che ci dimenticheremo presto della nostra famiglia criminale preferita.

Mentre gli spettatori possono attualmente rivedere le stagioni dalla 1 alla 3 per conoscere i personaggi sullo schermo di Marty e il resto della famiglia, a volte siamo curiosi di conoscere gli attori dietro i personaggi che interpretano. Quindi abbiamo approfondito l’età reale di alcuni dei principali attori e attrici e altro ancora. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Quanti anni ha il cast di Ozark nella vita reale?

L’attore Jason Bateman interpreta il personaggio principale Marty Byrde nella popolare serie poliziesca di Netflix Ozark. Nato il 14 gennaio 1969, l’attore, noto per aver recitato nel film commedia Capi terribili e la popolare serie TV Sviluppo arrestato, ha 53 anni. È sposato con la collega attrice Amanda Anka, 53 anni, dal 2001, e condividono due figli: Francesca Nora Bateman, 15, e Maple Sylvie Bateman, 10.

L’attrice Laura Linney interpreta la moglie di Jason Bateman, Wendy Byrde, nel film drammatico di Netflix. È nata il 5 febbraio 1964, rendendo l’attrice 58 anni. Attualmente, l’attrice, che è meglio conosciuta per aver recitato The Truman Showe La Grande C, è sposato con l’agente immobiliare Marc Schauer. In precedenza è stata sposata con l’attore David Adkins tra il 1995 e il 2000.

Julia Garner, che molti riconosceranno come Anna Sorokin di Netflix Inventare Anna docu-drama – ha ricevuto elogi per il suo ruolo di Ruth Langmore in Ozark. È nata il 1 febbraio 1994 e l’attrice ha 28 anni. Ha sposato il cantante americano Mark Foster nel 2019.

L’attrice 22enne Sofia Hublitz interpreta la figlia di Jason Bateman e Laura Linney, Charlotte Byrde in Ozark. È nata il 1 giugno 1999 sotto il segno zodiacale Gemelli.

Skylar Gaertner che è meglio conosciuto per Ozark, Il biglietto (2016), e Temerario (2015) interpreta il giovane figlio di Jason Bateman e Laura Linney, Jonah Byrde, nella serie Secondo IMDb, è nato nel 2004, il che significa che nel 2022 l’attore ha 18 anni o compie 18 anni quest’anno. Si crede che sia single.

Lisa Emery, meglio conosciuta per il ruolo di Darlene Snell nello show di Netflix, è nata il 29 gennaio 1952 e l’attrice aveva 70 anni nel 2022. L’attrice era stata precedentemente sposata con l’attrice americana Lisa Emery tra il 1990 e il 2003 Secondo Who’s Dated Who, l’attrice è attualmente single.

Dopo aver avuto un ruolo ricorrente nella seconda stagione di Ozark, l’attrice Janet McTeer è diventata una serie regolare nel dramma criminale nei panni dell’avvocato del cartello della droga Navarro Helen Pierce fino alla morte del suo personaggio. È nata il 5 agosto 1961, rendendo l’attrice 60 anni ea pochi mesi dal suo 61esimo compleanno. L’attrice è sposata con il poeta e consulente di moda Joseph Coleman dal 2010.

Charlie Tahan è probabilmente meglio conosciuto per il suo ruolo di Wyatt Langmore Ozark. È nato l’11 giugno 1998 e ha 23 anni.