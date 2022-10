Quanti anni ha Igby Rigney? La star di Age of The Midnight Club è stata esplorata

Netflix ha dimostrato di essere un ottimo banco di prova per attori emergenti negli ultimi anni con serie come The Midnight Club che hanno permesso a nuove stelle di entrare in scena.

La serie spettrale segue un gruppo di malati terminali al Brightcliffe Hospice che si incontrano ogni sera a mezzanotte per raccontarsi storie spaventose.

Uno dei personaggi principali della serie è Kevin, interpretato dal nuovo arrivato Igby Rigney, ma cosa sappiamo di questa stella nascente, dalla sua età e educazione ai suoi ruoli precedenti?

Kevin nel club di mezzanotte

Kevin è uno degli otto membri del Midnight Club al Brightcliffe Hospice.

Era un famoso atleta di atletica leggera al liceo fino a quando non gli è stata diagnosticata una leucemia terminale e la sua vita è stata sconvolta quando ha iniziato a perdere le sue relazioni e le sue capacità atletiche.

Tuttavia, Brightcliffe ei suoi amici nel Midnight Club offrono un barlume di speranza, in particolare l’ultima aggiunta al gruppo, Ilonka, poiché una connessione cosmica inizia rapidamente a formarsi tra i due.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

Incontra l’attore Igby Rigney

Ad interpretare il ruolo di Kevin in The Midnight Club è Igby Rigney.

Nato il 6 giugno 2003 a Ossining, New York, Igby Rigney ha 19 anni dall’uscita di The Midnight Club nell’ottobre 2022.

Igby ha frequentato la Ossining High School quando era più giovane e più recentemente ha studiato alla Pace University di New York.

Come la maggior parte degli attori dell’industria moderna, Igby è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove attualmente ha un seguito di poco più di 24.000, anche se è probabile che quel numero aumenti con l’uscita di The Midnight Club.

Il giovane attore pubblica in gran parte immagini del dietro le quinte del suo lavoro e post per promuovere i suoi prossimi progetti.

I ruoli precedenti di Igby Rigney

Igby ha debuttato come attore sullo schermo nel 2018 quando è apparso nella serie TV Blue Bloods.

Da allora, il diciannovenne è apparso in sette ruoli televisivi e cinematografici con crediti notevoli in Last Summer With Uncle Ira, Double Down South e nel film Fast And Furious, F9.

Igby ha anche recitato nel ruolo di Warren Flynn in Midnight Mass e ha un ruolo nella serie in uscita The Fall Of House Usher, anch’essa diretta da Mike Flanagan, il creatore della serie The Midnight Club.

Il club di mezzanotte © Netflix | Eike Schroter

The Midnight Club è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 7 ottobre 2022.

