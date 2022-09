Quanti anni ha Griffin Santopietro? L’attore di Age of Cobra Kai ha esplorato

Da quando Cobra Kai è apparso sui nostri schermi nel 2018, la serie ha visto una miriade di membri del cast di Karate Kid tornare all’ovile.

Tuttavia, unendosi a artisti del calibro di Ralph Macchio, William Zabka e Martin Kove ci sono una miriade di attori emergenti che svolgono un ruolo altrettanto importante nello spettacolo.

Uno degli attori più importanti che è stato in Cobra Kai sin dall’inizio è Griffin Santopietro, ma cosa sappiamo esattamente di lui, dalla sua età e da Instagram ai suoi ruoli precedenti?

Griffin Santopietro interpreta Anthony LaRusso

Fin dall’inizio di Cobra Kai, Griffin Santopietro ha interpretato il personaggio di Anthony LaRusso.

Anthony è il figlio di Daniel e Amanda ed è anche il fratello minore di Samantha.

Nonostante sia il figlio di THE Karate Kid, Daniel LaRusso, Anthony non è mai stato interessato al karate e ha respinto i tentativi di suo padre di convincerlo a unirsi a Miyagi-do.

Con il progredire della serie, Anthony si è ripetutamente trovato nei guai quando è diventato amico di un gruppo di bulli e nella stagione 4 è stato sospeso dalla scuola per aver maltrattato Kenny, con grande disappunto di suo padre.

Incontra l’attore Griffin Santopietro

Nato il 5 gennaio 2006 a Portland, nel Maine, Griffin Santopietro ha 16 anni dall’uscita della quinta stagione di Cobra Kai.

Nonostante la giovane età dell’attore, Griffin – che ha due fratelli – ha già ben 12 crediti di recitazione dopo aver debuttato nel 2016 quando aveva solo 10 anni.

Come molti attori dell’industria moderna, Griffin è molto attivo sui social media, in particolare su Instagram, dove pubblica immagini del dietro le quinte della sua vita e del suo lavoro.

A settembre 2022, Griffin ha un seguito di poco più di 353.000.

I precedenti ruoli di Griffin Santopietro

La carriera di attore professionista di Griffin Santopietro è iniziata nel 2016 quando è apparso nella serie TV Homicide Hunter.

Da allora, il giovane attore ha guadagnato ben 12 crediti con apparizioni degne di nota nelle serie Unbreakable Kimmy Schmidt, Bull e New Amsterdam.

Inoltre, Griffin ha anche recitato nei film The Week Of, The Rack Pack e nell’horror del 2022 Terrifier 2.

La quinta stagione di Cobra Kai è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio il 9 settembre 2022.

In altre notizie, la stagione 5 di Cobra Kai è l’ultima? Il co-creatore anticipa il futuro dello show