Come state tutti voi Cose più strane sensazione dei fan? Riesci a credere al Cose più strane la premiere della quarta stagione è così vicina? non posso!

I nove episodi della quarta stagione sono stati divisi in due volumi: il volume 1 uscirà il 27 maggio con i primi sette episodi, seguito dai restanti due il 1 luglio. Sembra un modo strano di dividere la stagione. Ma hey. Non ho intenzione di lamentarmi di avere prima una grossa fetta degli episodi. Abbiamo aspettato abbastanza!

Nel corso degli anni abbiamo visto i bambini passare dall’essere piccoli agli adolescenti (e alcuni anche più grandi!) che sono oggi. Il Cose più strane la sequenza temporale non è troppo difficile da seguire, ma potresti chiederti quanti anni dovrebbero avere alcuni dei personaggi. E questo include la sorella minore di Lucas!

Quanti anni ha Erica Sinclair di Stranger Things?

Incontriamo per la prima volta la sfacciata ed esuberante Erica Sinclair nella seconda stagione dello show. A quel punto il nerd in lavorazione aveva nove anni. Nella terza stagione a 10 anni, è una nerd a tutti gli effetti come suo fratello maggiore e i suoi amici e li aiuta a salvare Hawkins. E ora entrando nella quarta stagione, sono sicuro che l’undicenne Erica sarà d’aiuto come sempre.

Mentre interpreta una ragazzina di 11 anni, l’attrice dietro il personaggio preferito dai fan ha qualche anno in più. Priah Ferguson è in realtà un’adolescente a 15 anni. Lo so. Come può un quindicenne passare per un pre-adolescente?

Ma onestamente non è l’unica. Tutti i “bambini” nello show interpretano un’età molto più giovane rispetto alla loro età reale nella vita reale. Millie Bobby Brown ha 18 anni e interpreta un 15enne Eleven nella stagione 4. Caleb McLaughlin e Sadie Sink non sono nemmeno più adolescenti! Hanno entrambi 20 anni.

Cose più strane la stagione 4 parte 1 sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dal 27 maggio.