Quanti anni ha Eddie Munson di Stranger Things? (età di Joseph Quinn)

Cose più strane il volume 2 della stagione 4 è uscito su Netflix il 1 luglio e le persone continuano a parlare del finale scioccante. Le persone semplicemente non riescono a superare quello che è successo al favorito dai fan Eddie Munson (Joseph Quinn) e sperano di non aver visto l’ultimo di lui nel Cose più strane universo.

Ci viene presentato per la prima volta Eddie Munson in Cose più strane stagione 4. È descritto come un metallaro a pieno titolo e leader devoto dell’Hellfire Club, il club ufficiale di Dungeons & Dragons della Hawkins High School. Eddie era anche un chitarrista nella sua band, Corroded Coffin. Anche se non piaceva a molte persone a Hawkins, era davvero solo frainteso. Alla fine, Eddie ha mostrato quanto fosse di buon cuore collaborando con i Cose più strane banda per fermare Vecna.

Ora, dopo aver visto Joseph Quinn dare il massimo per interpretare Eddie, le persone sono diventate curiose nei suoi confronti. Molte persone stanno cercando tutto ciò che c’è da sapere sull’attore di Eddie. In particolare, vogliono sapere quanti anni ha Joseph Quinn. Come sempre, per noi non è un problema.

Di seguito, abbiamo condiviso l’età di Joseph Quinn e altro!

Quanti anni ha Joseph Quinn, star di Stranger Things?

Joseph è nato il 15 maggio 1993 a Londra, nel Regno Unito. Attualmente ha 29 anni e il suo segno zodiacale è Toro. Inoltre, è alto 5 piedi e 10 pollici e ha capelli castano scuro e occhi marroni.

Altro che Cose più straneJoseph ha avuto ruoli in Signore, I Miserabili e Caterina la Grande, solo per citarne alcuni. Lo vedremo dopo in un film intitolato tesoro. Il film è attualmente in post-produzione, ma non è chiaro quando uscirà.

Allora, come si confronta l’età di Joseph Quinn con la sua Cose più strane età del personaggio?

Quanti anni ha Eddie Munson di Stranger Things?

L’età esatta di Eddie è sconosciuta, ma si ritiene che abbia circa 19 o 20 anni. Frequenta l’ultimo anno delle superiori come Nancy e Steve, ma ha detto che ha dovuto ripetere l’ultimo anno un paio di volte prima. Nelle scuole superiori americane, le persone in genere si diplomano all’età di 17 o 18 anni. Quindi, se Eddie ha dovuto ripetere l’ultimo anno un paio di volte, significa che ha ripetuto l’ultimo anno due volte. Questo si aggiunge al fatto che ha 19 o 20 anni.

Quindi Joseph Quinn ha quasi 10 anni in più del suo personaggio. Tuttavia, devo dire che interpreta un giovane adulto molto credibile.

Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.