LONDRA, INGHILTERRA – 29 LUGLIO: Il principe Carlo, principe di Galles e Diana, principessa del Galles, indossando un abito da sposa disegnato da David ed Elizabeth Emanuel e la famiglia Spencer Tiara, giro in carrozza aperta, dalla Cattedrale di St. Paul a Buckingham Palace , dopo il loro matrimonio il 29 luglio 1981 a Londra, Inghilterra. (Foto di Anwar Hussein/Getty Images)

Non è un segreto che il principe Carlo e la principessa Diana, sfortunatamente, abbiano avuto un matrimonio difficile. Mentre La corona poiché una serie è una drammatizzazione immaginaria ispirata a eventi reali, descrive alcune cose accadute. Netflix potrebbe aver drammatizzato alcuni dettagli per la televisione, ma molti eventi significativi sono accaduti nella vita reale, incluso il divorzio del principe e della principessa.

La quinta stagione di Netflix Original è ora in streaming su Netflix. La nuova puntata del dramma si concentra sui crescenti problemi matrimoniali tra Carlo e Diana. Il primo episodio inizia con i due in una “seconda luna di miele” con i loro figli, William e Harry. Ma proprio mentre pensiamo che le cose andranno bene per un po’, la rotta cambia. E la loro relazione continua a peggiorare durante la stagione di 10 episodi.

Potrebbero esserci molti aspetti su ciò che ha contribuito alla caduta del loro matrimonio, inclusa la relazione di Charles e l’attaccamento a Camilla Parker Bowles. Forse uno dei motivi per cui i due non si vedevano negli occhi era la loro significativa differenza di età, questo non è necessariamente un dato di fatto, solo una pura speculazione da parte nostra.

Qual è la differenza di età tra i due? Quanti anni avevano si sono sposati? Abbiamo la risposta per te qui sotto.

Quanti anni avevano il principe Carlo e la principessa Diana quando si sono sposati?

Il principe Carlo è nato nel novembre 1948, mentre Diana è venuta al mondo nel luglio 1961. Ciò pone una differenza di età di 12 anni tra l’erede e la principessa del Galles.

I due iniziarono a vedersi a metà del 1980 e si frequentarono per circa sei mesi prima che Charles facesse la domanda. Il principe ha proposto alla futura principessa nel febbraio 1981. All’epoca aveva solo 19 anni.

La coppia si è sposata il 29 luglio 1981. Diana aveva appena compiuto 20 anni, mentre Charles ne aveva 32. I due reali sono stati sposati per 15 anni prima di divorziare ufficialmente.

La corona La quinta stagione è ora in streaming su Netflix.