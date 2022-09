Quanti anni aveva Jeffrey Dahmer quando è stato arrestato ed è andato in prigione?

Netflix è diventata la casa delle storie di crimini veri e la sua ultima uscita è un dramma a tutti gli effetti che racconta la storia di Jeffrey Dahmer, ma quanti anni aveva quando è andato in prigione e dove si trova adesso Dahmer?

Dahmer è stato uno dei serial killer più famosi d’America dopo 13 anni di folli omicidi che lo hanno visto uccidere 17 uomini e ragazzi.

I suoi crimini atroci terminarono nel 1991 quando fu finalmente catturato dalla polizia di Milwaukee. Ecco la storia di come è stato arrestato e cosa è successo quando è andato in prigione?

*AVVERTENZA: eventi di natura inquietante in arrivo e spoiler per Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story*

Come e quando è stato catturato Jeffrey Dahmer?

La follia omicida di 13 anni di Jeffrey Dahmer terminò finalmente il 22 luglio 1991. La notte del suo arresto, Dahmer aveva invitato la 32enne Tracy Edwards a tornare nel suo appartamento per un drink e per posare per fotografie di nudo.

Edwards è diventato diffidente nei confronti di Dahmer quando il serial killer ha tentato di ammanettarlo e poi ha brandito un coltello. Mentre l’attenzione di Dahmer è stata attirata altrove, Edwards è riuscito a fuggire dal suo appartamento e fermare due agenti di polizia di Milwaukee.

Gli ufficiali hanno accompagnato Edwards all’appartamento di Dahmer e hanno scoperto le Polaroid delle vittime smembrate di Dahmer. Successivamente hanno trovato una sfilza di parti del corpo tra cui teschi conservati e due scheletri completi.

Dopo il suo arresto, Dahmer ha ammesso le sue azioni omicide e si è dichiarato colpevole di 16 capi di imputazione per omicidio per i quali ha ricevuto 16 ergastoli, per un totale di oltre 900 anni di carcere.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Quanti anni aveva Jeffrey Dahmer quando fu arrestato e andò in prigione

La notte del suo arresto, Jeffrey Dahmer aveva 31 anni. È nato il 21 maggio 1960 a Milwaukee, nel Wisconsin, dai genitori Lionel e Joyce. La loro famiglia crebbe nel 1966 quando nacque il fratello di Jeffrey, David.

I genitori di Jeffrey divorziarono nel 1978, lo stesso anno in cui Dahmer commise il suo primo omicidio, di Steven Hicks, quando aveva solo 18 anni.

Dopo due processi, uno a Milwaukee e l’altro in Ohio, Dahmer è stato condannato al sedicesimo conteggio di omicidio il 1 maggio 1992, a soli 20 giorni dal suo 32esimo compleanno.

Dahmer – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer © Netflix

Cosa è successo a Dahmer in prigione?

Jeffrey Dahmer è stato ucciso da un altro detenuto il 28 novembre 1994. Aveva 34 anni.

Dopo la sua condanna, Dahmer è stato incarcerato presso la Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin. Per il primo anno della sua condanna, Dahmer è stato messo in isolamento a causa delle preoccupazioni per la sua sicurezza. Dahmer è diventato un cristiano rinato e ha incontrato regolarmente il ministro Roy Ratcliff, che lo ha battezzato nel maggio 1994.

Tre mesi dopo, Dahmer è stato aggredito dal compagno di cella Osvaldo Durruthy, che gli ha tagliato la gola con un rasoio provocando ferite superficiali.

La mattina del 28 novembre 1994, Dahmer è stato lasciato incustodito nelle docce della palestra della prigione con i compagni di reclusione Jesse Anderson e Christopher Scarver.

Scarver ha attaccato Dahmer con una sbarra di metallo. Fu portato d’urgenza in un vicino ospedale ma un’ora dopo fu dichiarato morto all’età di 34 anni.

Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer © Netflix | Ser Baffo

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 21 settembre 2022.

