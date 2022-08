Quanti anni aveva il cast allora (e adesso)?

Sin dalla sua prima su The WB nel 2000, Gilmore Girls è stata una delle serie televisive più amate. Grazie al suo successo duraturo su Netflix, la popolarità dello spettacolo non è diminuita da allora e ha aggiunto più fan solo 20 anni dopo.

La serie commedia drammatica è incentrata su Lorelai e Rory Gilmore, una formidabile unità madre-figlia a soli 16 anni di distanza. Nel loro piccolo angolo dell’universo noto come Stars Hollow, incontrano una colorata collezione di personaggi e poi alcuni.

In tutti questi anni dalla sua conclusione, i fan di tutto il mondo stanno ancora rivedendo la serie esilarante più e più volte. Ma ti sei mai chiesto quanto siano vicini in età Lauren Graham e Alexis Bledel nella vita reale? Bledel era più vecchio di Rory? Sookie e Lane sono stati rimossi dallo schermo solo per un paio d’anni? Queste sono le cose che cerchiamo nel nostro milionesimo orologio…

Dal momento che abbiamo già scoperto cosa ha combinato il cast di uno dei nostri programmi preferiti da quando la serie e il suo revival di quattro episodi è terminato, torniamo indietro nel passato. Quanti anni aveva il cast all’epoca rispetto ai loro personaggi e quanti anni conoscono? Ecco le Gilmore Girls cast per secoli!

Quanti anni ha Lauren Graham in Una mamma per amica?

Lauren Graham è nata il 16 marzo 1967, il che rende l’attrice Lorelai Gilmore 55 anni a partire dal 2022. Quando Gilmore Girls presentato per la prima volta nell’ottobre 2000, Graham aveva 33 anni, che era solo un anno più vecchio del suo personaggio. Nel maggio 2007, quando la serie si è conclusa, Graham aveva 40 anni. Durante la miniserie della reunion di Netflix del 2016, Graham aveva 49 anni, e Lorelai ne aveva circa 48.

Quanti anni ha Alexis Bledel in Una mamma per amica?

Alexis Bledel è nata il 16 settembre 1981 e l’attrice di Rory Gilmore compirà 41 anni nel 2022. All’inizio della serie, Rory aveva 16 anni e stava iniziando il suo secondo anno di liceo, ma Bledel aveva appena compiuto 19 anni da il momento in cui la serie è stata presentata in anteprima. quando Gilmore Girls finita, Bledel era a pochi mesi dal compiere 26 anni, e quando è tornata nel ruolo di Rory nel 2016, l’attrice aveva 35 anni.

Quanti anni ha Melissa McCarthy in Una mamma per amica?

Melissa McCarthy è nata il 26 agosto 1970. L’attrice vincitrice di un Emmy Award e nominata all’Oscar compirà 52 anni nel 2022. Quando McCarthy ha ottenuto il suo ruolo decisivo nel film drammatico The WB nel 2000, aveva 30 anni. Alla fine della serie aveva circa 37 anni e quando ha fatto il suo cameo Un anno nella vita, McCarthy aveva 46 anni.

Quanti anni ha Keiko Agena (Lane) in Una mamma per amica?

Keiko Agena, che interpreta la migliore amica di Rory, Lane Kim, è nata il 3 ottobre 1973, il che significa che l’attrice aveva otto anni più di Alexis Bledel. L’attrice compirà 49 anni nel 2022. Quando la serie è iniziata nel 2000, Agena aveva 27 anni e quando si è conclusa nel 2007 ne aveva 34. Agena aveva 43 anni quando il cast si è riunito nella miniserie Netflix.

Quanti anni ha Scott Patterson in Una mamma per amica?

Il nostro burbero ma adorabile proprietario di una tavola calda Luke Danes è stato interpretato da Scott Patterson, nato l’11 settembre 1958, il che lo rende quasi 10 anni più vecchio della sua ragazza sullo schermo Lauren Graham. Mentre compirà 64 anni nel 2022, Patterson aveva 42 anni all’inizio della serie e 49 quando la serie si è conclusa su The CW. L’attore aveva 58 anni durante il revival di Netflix.

Quanti anni ha Kelly Bishop in Una mamma per amica?

Kelly Bishop, che interpreta l’iconica Emily Gilmore, è nata il 28 febbraio 1944, rendendo la star 78 anni nel 2022. Nel 2000 all’inizio della serie, l’attrice aveva 52 anni e quando la serie si è conclusa nel 2007 , Bishop aveva 63 anni. Durante il revival di Netflix, Bishop aveva 72 anni.

Quanti anni ha Edward Hermann in Una mamma per amica?

Richard Gilmore è stato portato in vita dall’incredibile Edward Hermann, nato il 21 luglio 1943, il che lo rende di appena un anno più vecchio della sua moglie sullo schermo Kelly Bishop. L’attore aveva circa 57 anni quando è iniziata la serie e 64 quando la serie è finita. Purtroppo, Hermann è morto il 31 dicembre 2014 all’età di 71 anni.

Quanti anni ha Liza Weil (Parigi) in Una mamma per amica?

Liza Weil ha offerto una performance inimitabile nei panni della frenesia di Rory Paris Geller. L’attrice è nata il 5 giugno 1977 e attualmente ha 45 anni. Quando è iniziata la serie, Weil aveva 23 anni e interpretava un sedicenne. Alla fine della serie, Weil aveva 30 anni e quando ha ripreso il suo ruolo in Un anno nella vita, il Come farla franca con l’omicidio la stella era 39.

Quanti anni ha Jared Padalecki in Una mamma per amica?

Jared Padalecki, che interpreta il primo fidanzato di Rory, Dean, è nato il 19 luglio 1982, che è circa un anno più giovane di Bledel. Quando la serie è iniziata, Padalecki aveva circa 18 anni, il che lo rende l’attore più vicino per età al loro personaggio adolescente. Quando ha lasciato la serie nel 2005, aveva 23 anni, e quando ha fatto il suo cameo come Dean nel revival, il Soprannaturale la stella era 34

Quanti anni ha Milo Ventimiglia in Una mamma per amica?

Milo Ventimiglia, che interpreta il secondo fidanzato preferito di Rory, Jess, è nato l’8 luglio 1977, rendendo l’attore un mese più giovane di Liza Weil e 45 anni nel 2022. Quando si è unito alla serie nel 2001, aveva 24 anni. interpretare un adolescente. Ventimiglia ha lasciato la serie alla fine della stagione 3 ma è tornato per i cameo in seguito. Il candidato agli Emmy Questi siamo noi star ha fatto un’apparizione come Jess in Un anno nella vita a 39 anni.

Quanti anni ha Matt Czuchry (Logan) in Una mamma per amica?

Matt Czuchry, che interpreta il terzo e più polarizzante fidanzato di Rory, Logan Huntzberger, è nato il 20 maggio 1977, rendendo l’attore della stessa età di Weil e Ventimiglia a 45 anni nel 2022. Czuchry si è unito alla serie nel 2005 durante la quinta stagione, quando ha aveva 28 anni. All’epoca, Logan aveva circa 21 anni. Ha concluso la serie a 30 anni e quando La buona moglie e Il residente star è tornato per il revival, aveva 39 anni.

Tutte e sette le stagioni e il revival di Gilmore Girls sono disponibili per la visione su Netflix.