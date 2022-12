Meghan Markle, conosciuta anche come la duchessa di Sussex, è l’attuale moglie del principe Harry, duca di Sussex. La coppia ha due figli insieme, Archie e Lilibet Mountbatten-Windsor. Ma il principe Harry non è stato in realtà il primo matrimonio di Meghan.

Meghan e Harry hanno iniziato a frequentarsi nel 2016 e si sono sposati circa due anni dopo, nel 2018. La loro nuova docuserie, Harry e Meganè uno sguardo senza precedenti alla loro relazione negli ultimi anni, che ha portato alla loro decisione di fare un passo indietro rispetto alla famiglia reale.

Il documentario in sei parti inizia all’inizio del corteggiamento di Harry e Meghan fino al loro matrimonio e oltre. I primi tre episodi della docuserie sono usciti l’8 dicembre e la seconda metà della stagione sarà presentata in anteprima giovedì prossimo, 15 dicembre. Si ritiene che la nuova docuserie sia costata a Netflix un bel penny, poiché i rapporti suggeriscono che il servizio di streaming ha speso $ 100 milioni per ottenere l’affare per il Harry e Megan docuserie.

Quante volte Meghan Markle è stata sposata?

Meghan è stata sposata una volta prima del principe Harry. Ha iniziato a frequentare il produttore cinematografico Trevor Engelson e si sono sposati nell’agosto 2011. Alcuni dei suoi progetti includono Nevicata e il film di Rob Pattinson Ricordati di me.

Meghan e Trevor hanno divorziato poco più di un anno dopo essersi sposati nell’agosto 2013. Hanno citato differenze inconciliabili come ragionamento alla base del loro “divorzio senza colpa”. Successivamente, secondo quanto riferito, Meghan ha frequentato il famoso chef canadese Cory Vitiello per circa due anni prima di incontrare Harry, e il resto, come si suol dire, è storia. Quindi, nel complesso, Meghan è stata sposata due volte.

Quanti figli ha Meghan Markle?

Come accennato in precedenza, Meghan ha due figli, entrambi con Harry. Ha dato alla luce il loro figlio Archie Mountbatten-Windsor nel giugno 2019 e la loro figlia, Lilibet Mountbatten-Windsor, nel giugno 2021.

Il nuovo Harry e Megan la docuserie è ora disponibile su Netflix e gli episodi rimanenti usciranno giovedì prossimo, 15 dicembre.