Jeffrey Dean Morgan come Negan – The Walking Dead _ Stagione 11, Episodio 14 – Photo credit: Jace Downs/AMC

Ginny e Georgia stagione 2: quando potrebbe arrivare la stagione 2 su Netflix? di Cristallo Giorgio

La lunga serie horror di AMC Il morto che cammina sta volgendo al termine quando la terza parte della sua undicesima e ultima stagione inizierà ad andare in onda questo autunno.

Naturalmente, ci sono molti progetti spin-off in lavorazione, quindi non è proprio un addio, ma sarà la fine dello spettacolo di punta. Ma molti fan sono ansiosi di scoprire quando Il morto che cammina la stagione 11 arriverà su Netflix per vedere come andrà a finire.

Netflix ha aggiunto stagioni dello spettacolo sin dai primi giorni ed è così che molte persone hanno scoperto lo spettacolo horror post-apocalittico con cui iniziare prima di guardarlo dal vivo su AMC.

Quante stagioni di The Walking Dead ci sono su Netflix?

Attualmente ci sono 10 stagioni di Il morto che cammina in streaming su Netflix. Puoi guardare ogni episodio di ogni stagione, iniziando con la prima stagione breve e terminando con la stagione 10 di 22 episodi.

Quando arriverà la stagione 11 di The Walking Dead su Netflix?

Considerando Il morto che cammina la stagione 11 non è finita in onda, non dovresti aspettarti di vederlo sul servizio di streaming per un po’. L’undicesima e ultima stagione della serie Zombie Apocalypse è stata divisa in parti con l’ultimo lotto di episodi che sarà presentato in anteprima ad ottobre e si concluderà il 20 novembre 2022.

Negli anni precedenti, le nuove stagioni sarebbero uscite prima dell’inizio della stagione successiva, ma poiché la stagione 11 è l’ultima, probabilmente non la vedremo su Netflix fino all’estate 2023.

Gli spin-off di The Walking Dead sono su Netflix?

No, non sarai in grado di guardare i numerosi spin-off dello show su Netflix, almeno non quelli in uscita in questo momento. Non sappiamo ancora lo stato dei futuri spin-off e dove verranno trasmessi in streaming.

Mostra come Temete i morti che camminano e The Walking Dead: il mondo oltre sono in streaming su piattaforme come Prime Video, Hulu e Shudder.

Guadare Il morto che cammina su Netflix ora.