La lista nera è innegabilmente uno dei drammi polizieschi più avvincenti attualmente in streaming su Netflix. L’originale della NBC è in corso dal 2013 ed è incentrato su Raymond “Red” Reddington (James Spader), un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti diventato un criminale di alto profilo diventato informatore dell’FBI che aiuta le autorità a catturare innumerevoli criminali importanti con l’aiuto della profiler dell’FBI Elizabeth Keen ( Megan Boone).

La popolare serie è in circolazione da un po’ di tempo con l’ultima stagione in anteprima su Netflix il 6 ottobre 2022. Ma quante stagioni sono disponibili per lo streaming su Netflix ora?

Quante stagioni di The Blacklist ci sono su Netflix?

A partire da ottobre 2022, gli utenti Netflix statunitensi possono godersi tutte e nove le stagioni del coinvolgente dramma criminale. Ciò significa che se devi ancora vedere la serie, puoi abbuffarti di quasi 200 episodi (ci sono 198 episodi in totale finora) proprio in questo secondo. La durata di ogni episodio è di circa 45 minuti, quindi sarai tenuto occupato per un bel po’ almeno se inizi a guardare ora.

La stagione 10 di The Blacklist arriverà su Netflix?

Per coloro che già guardano al futuro, sarai felice di apprendere che la NBC ha rinnovato la serie per la stagione 10 nel febbraio 2022.

Sfortunatamente in questo momento in cui scrivo, non esiste una data di uscita ufficiale per la serie su NBC o Netflix.

La serie va in onda per la prima volta sulla NBC prima di arrivare alla libreria del gigante dello streaming. Nel passato, La lista neraLe ultime stagioni di Netflix sono state aggiunte a Netflix cinque mesi dopo il finale di stagione e non c’è nulla in questo momento che suggerisca che questo si discosterà dai formati di rilascio precedenti. Ma poiché non sappiamo quando la serie inizierà a essere trasmessa sulla NBC, non possiamo offrirti una previsione esatta su quando la serie verrà rilasciata su Netflix.

Tuttavia, consolati perché il dramma del crimine volere tornerà su Netflix con la stagione 10.