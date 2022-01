SANTA MONICA, CALIFORNIA – 13 MARZO: In questa immagine pubblicata il 13 marzo, That Girl Lay partecipa ai Nickelodeon’s Kids’ Choice Awards al Barker Hangar il 13 marzo 2021 a Santa Monica, California. (Foto di Amy Sussman/KCA2021/Getty Images per Nickelodeon)

Quella ragazza giaceva, guidato dall’artista hip-hop e rapper americano Alaya High, ha debuttato a livello globale su Netflix nel gennaio 2022 ed è stato un successo tra gli spettatori più giovani. Lo spettacolo, andato in onda per la prima volta su Nickelodeon alla fine del 2021, vede Alaya High interpretare l’avater di app motivazionali Lay Lay che ha magicamente preso vita in seguito al desiderio espresso da una studentessa delle superiori Sadie (Gabrielle Nevaeh Green) per una “migliore amica di parlare a”.

Quante stagioni di That Girl Lay ci sono su Netflix?

Attualmente c’è solo una stagione, composta da 13 episodi, di Quella ragazza giaceva su Netflix e Nickelodeon.

A partire da gennaio 2022, non c’è stato un annuncio ufficiale per a That Girl Lay Lay stagione 2, ma IMDb ha già una pagina allestita per la seconda puntata con il primo episodio segnato per il rilascio nel 2022 – con il logline: “La famiglia di Andrew ha un brutto bug di stomaco e lay lay è preoccupata che lo capirà” – che ci dà motivo di credere che la serie possa essere stata rinnovata tranquillamente a porte chiuse.

Se Nickelodeon sceglie di seguire un programma di riprese e rilascio simile alla prima stagione, ci aspetteremmo che le riprese del sequel inizino ad aprile 2022 e che venga rilasciato per la prima volta sul canale per bambini a settembre 2022, prima di arrivare su Netflix all’inizio del 2023. Ma dato il popolarità dello show, Netflix potrebbe aumentare la pressione affinché Nickelodeon acceleri la produzione dello show, per pubblicare il seguito entro la fine dell’anno, tuttavia, fino a quando non ci sarà un annuncio ufficiale, a questo punto tutto è solo una speculazione.

Chi è Alaya High?

Alaya High è nata il 28 gennaio 2007 ed è conosciuta professionalmente come “That Girl Lay Lay”. È un’artista hip hop che ha fatto notizia dopo essere diventata la più giovane rapper donna a firmare un contratto discografico con la Empire Records.

È meglio conosciuta per il suo singolo Vai, sdraiati, sdraiati, vai.