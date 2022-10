Da allora Soprannaturale si è conclusa su The CW nel 2020, i fan hanno mantenuto viva la serie grazie alla sua vasta eredità. Per oltre un decennio Jensen Ackles e Jared Padalecki hanno recitato nella serie dark fantasy, che è diventata rapidamente un amato fenomeno della cultura pop.

Nella serie, Dean (Ackles) e Sam (Padalecki) Winchester si alleano per dare la caccia a demoni, mostri e tutti i tipi di creature soprannaturali al fine di saperne di più sull’attività di famiglia di mantenere il mondo al sicuro. Nel corso di 327 episodi, la mitologia diventa sempre più ricca.

Parlando di far crescere la mitologia, dopo alcuni tentativi falliti di far decollare una serie spin-off, The CW ha finalmente lanciato la serie prequel I Winchester nell’ottobre 2022 ed è diventata la più grande premiere della stagione della rete.

Nello spirito del ritorno della famiglia Winchester, i fan vecchi e nuovi possono guardare la serie che ha dato inizio a tutto su Netflix? Quante stagioni dello show di successo puoi guardare e quanto tempo ti costerà un binge-watch? Ecco tutto quello che devi sapere!

Quante stagioni di Supernatural ci sono su Netflix?

Attualmente, tutte e 15 le stagioni di Soprannaturale sono disponibili per lo streaming su Netflix. Il servizio di streaming è stato la principale casa di streaming per la serie per molti anni e rimarrà tale per il prossimo futuro.

La quindicesima e ultima stagione è iniziata in streaming su Netflix nel novembre 2020, una settimana dopo la sua messa in onda televisiva su The CW.

Secondo l’accordo ormai defunto di The CW con Netflix, le stagioni dello spettacolo della rete continueranno a essere ospitate sul servizio di streaming fino a cinque anni dopo il loro finale televisivo. Da Soprannaturale terminato nel 2020, ci si aspetta che i Winchester lascino potenzialmente Netflix nel 2025.

Quanto tempo ci vuole per guardare Supernatural?

Mentre la serie è andata in onda in televisione per 15 anni per lo stesso numero di stagioni, il binge-watching Soprannaturale non dovrebbe richiedere un decennio e mezzo ai nuovi arrivati ​​o ai rewatch. A seconda di quanti episodi guardi al giorno, potresti finire la serie entro due settimane al massimo.

Secondo il Soprannaturale collezione di cofanetti della serie completa, il tempo di esecuzione della serie è di circa 13.696 minuti. Questo si converte in quasi 10 giorni e poco meno di due settimane. Ovviamente, questo è solo se passi ogni momento da sveglio a guardare i fratelli Winchester.

Per il devoto binge-watcher, due o tre settimane sono sicuramente un lasso di tempo raggiungibile per guardare 15 stagioni di una serie televisiva. Tuttavia, dato che la serie contiene 327 episodi, potresti voler assaporare quell’alto ordine e trascorrere un paio di mesi o addirittura un anno a scavare nell’amata serie.

Ti sintonizzerai per un Soprannaturale binge-watch o rewatch? Scopri tutte le 15 stagioni della serie, in streaming su Netflix.