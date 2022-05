Quante stagioni di Sei tu l’unico? sono su Netflix?

Se sei un fan dei reality, è probabile che ti sia sintonizzato sulla serie di MTV Sei quello giusto?. Lo spettacolo della competizione segue un gruppo di single che stanno cercando di trovare l’amore. Un algoritmo di appuntamenti li mette in contatto con l’altra metà, tuttavia i concorrenti non sanno con chi sono stati abbinati. Da lì, devono giocare a capire chi è destinato a loro, e alla fine, ci sono soldi veri in gioco.

La serie di successo ha debuttato su MTV nel 2014 e finora ha otto stagioni al suo attivo. Fin dalla sua prima stagione, uno spin-off intitolato Sei tu l’unico: seconde possibilità è stato presentato in anteprima e attualmente ha una stagione.

I fan del reality saranno probabilmente molto felici di apprenderlo Sei quello giusto? è su Netflix, ma le stagioni disponibili sullo streamer continuano a cambiare. Le prime due stagioni sono state aggiunte alla fine del 2020, quindi sono state rimosse a novembre 2021 e la stagione 3 è stata quindi aggiunta a Netflix a dicembre 2021. Tutto ciò è piuttosto confuso, quindi entriamo in quali stagioni sono attualmente in streaming su Netflix a partire da maggio 2022.

Quale AYTO? le stagioni sono in streaming su Netflix?

Sfortunatamente, non tutte le otto stagioni della serie sono disponibili per lo streaming. Attualmente puoi trasmettere in streaming le stagioni 4 e 6. Sei quello giusto? la sesta stagione è stata appena aggiunta a Netflix nel maggio 2022.

Sei quello giusto? la stagione 4 ha visto protagonisti i concorrenti Sam Handler, Alyssa Ortiz, Giovanni Rivera, Francesca Duncan e molti altri, mentre Sei quello giusto? la sesta stagione ha visto protagonisti artisti del calibro di Nicole Spiller, Tyler Colon, Geles Rodriguez, Clinton Moxam e altri.

Dove guardare Sei tu l’unico?

Oltre alle stagioni 4 e 6 Netflix, puoi anche catturare tutte le stagioni di AYTO? su Paramount Plus. Tre stagioni sono attualmente in streaming su Hulu. Puoi guardare tutte le stagioni della serie su Amazon Prime Video, ma a un prezzo.

Anche se purtroppo non possiamo goderci tutte e otto le stagioni di AYTO? su Netflix, ci divertiremo ancora a fare un viaggio nella memoria con questi episodi. Non c’è mai un brutto momento per i ritorni al passato!