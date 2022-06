Quante stagioni di “One Piece” ci sono su Netflix?

Mentre Echiiro Oda si prende una pausa per prepararsi all’inizio della fine del Un pezzo manga, nuovi fan vengono introdotti in Oda’s Pirate Odyssey grazie all’aggiunta di più stagioni dell’anime a Netflix. Ecco la tua guida su quante stagioni di Un pezzo sono su Netflix.

Una delle più grandi esportazioni giapponesi di sempre, quella di Echiiro Oda Un pezzo è un franchise di dimensioni colossali che ha venduto così tanti volumi del suo manga che ha persino superato la Bibbia.

L’adattamento anime ha intrattenuto bambini e adulti allo stesso modo sin dal suo primo episodio andato in onda nel 1999, consentendo a un’intera generazione di crescere e intraprendere un viaggio incredibile con Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia alla ricerca del leggendario One Piece.

Uno degli anime più richiesti dagli abbonati Netflix, da quando è stato annunciato che l’adattamento live-action era in fase di sviluppo su Netflix, abbiamo visto stagioni di Un pezzo aggiunti periodicamente alla libreria.

Attualmente, gli abbonati negli Stati Uniti hanno accesso a dieci stagioni di Un pezzo, per un totale di 263 episodi, che ti portano dall’inizio della East Blue Saga alla fine dell’arco narrativo di Water 7. Ci sono oltre 1000 episodi di Un pezzoquindi Netflix ha molta strada da fare per acquisire le diverse centinaia di episodi rimanenti.

Quante stagioni di Un pezzo sono su Netflix?

Invece di avere stagioni extra large contenenti l’intera storia di una saga, le stagioni sono suddivise in archi narrativi più piccoli che collettivamente compensano le saghe.

Attualmente, ci sono 10 stagioni di Un pezzo disponibile per lo streaming su Netflix USA;

Blu Est / Arabasta

Episodi di Seasons Arc aggiunti a Netflix 1 East Blue 1-61 12/06/2020 2 Entering the Grand Line 62-77 12/06/2020 3 Enter Chopper at the Winter Island 78-91 12/06/2020 4 Alabasta 92-130 12/06/2020

Filler / Sky Island

Episodi dell’arco delle stagioni aggiunti a Netflix 5 Filler 131-143 22/05/2022 6 Skypiea 144-173 22/05/2022 7 The Golden Bell 174-195 22/05/2022

Riempitivo / Acqua 7

Episodi di Seasons Arc aggiunti a Netflix 8 The Naval Fortress 196-207 22/06/2022 9 The Foxy Pirate Crew 208-228 22/06/2022 10 Water 7 229-263 22/06/2022

Quando sono più stagioni di Un pezzo in arrivo su Netflix?

Al momento, non ci sono più stagioni di Un pezzo in arrivo su Netflix. Tuttavia, prevediamo pienamente che altre stagioni saranno in arrivo nel prossimo futuro.

Aspettati di vedere le seguenti stagioni su Netflix nel prossimo futuro;

Stagioni Arc Episodi 11 Enies Lobby 264-284 12 CP9 285-306 13 Addio Going Merry 307-325 14 TV Original 2 326-336 15 Thriller Bark 337-381 16 Saboady Archipelago 382-405 17 406/407 406-407 18 Isola di Donne 408-421 19 Impel Down 422-458 20 Marineford 459-498

Ci aspettiamo di vedere altre tre stagioni nella prossima serie di aggiunte che concluderanno la storia di Water 7 e Enies Lobby.

Ti piacerebbe vedere più stagioni di Un pezzo su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!