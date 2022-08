CoComelon è un fenomeno culturale È arrivato a buon fine ed è facilmente una delle proprietà per bambini più grandi del mondo; mentre è controverso, è assolutamente enorme su Netflix. Riceviamo molte domande a riguardo CoComelon quindi ecco una domanda e risposta in cui vedremo quante stagioni ci sono su Netflix, perché lo spettacolo è controverso, come CoComelon differisce da Netflix a YouTube e altro ancora.

Originariamente un canale YouTube, CoComelon ha allungato le ali ed è diventato un punto fermo sui servizi di streaming come Netflix negli ultimi anni. È diventato un pilastro in milioni di case in tutto il mondo.

Il principale canale YouTube di CoComelon continua ad avere un enorme successo, portando milioni di visualizzazioni per video con 141 milioni di iscritti al momento della pubblicazione.

È di proprietà di Moonbug Entertainment che ha molti altri programmi su Netflix, anche se nessuno si è nemmeno avvicinato a replicare il successo di CoComelon finora.

Quante stagioni di CoComelon ci sono su Netflix?

Ci sono 5 stagioni di CoComelon su Netflix ad agosto 2022, anche se una sesta stagione verrà rilasciata a settembre 2022.

Netflix ha i diritti globali di CoComelon e ogni regione riceve insieme nuove stagioni.

Ecco una carrellata di quando le nuove stagioni sono arrivate finora su Netflix:

1 giugno 2020 – Stagione 1 Appuntamento con JJ Pacchetto divertimento I preferiti dei bambini

18 dicembre 2020 – Stagione 2 Impara e gioca con JJ Marmellate di famiglia Preferiti per il tempo di gioco

2 giugno 2021 – Stagione 3 Una giornata di sole per giocare Imparare con JJ Diventiamo amici

15 ottobre 2021 – Stagione 4 CoComelon Fun Club È tempo di giocare con JJ Giochi e divertimento per tutti

1 aprile 2022 – Stagione 5 Sì Sì alle abitudini sane È tempo di festeggiare! Canta insieme il tempo

5 settembre 2022 – Stagione 6 – Da definire

Nuovi lotti di episodi inizialmente stavano arrivando in 6 mesi, anche se non è preciso. Ad ogni modo, da giugno 2020, riceviamo 6 episodi di compilation all’anno.

Netflix sta lavorando anche a una nuova serie esclusiva chiamata CoComelon Lane.

Per Netflix a luglio 2021:

“Netflix e Moonbug produrranno nuovi speciali, compilation di filastrocche (4 x 60 minuti) e tre stagioni (24 episodi da 7 minuti) di CoComelon Lane, che offriranno nuove avventure di JJ e dei suoi migliori amici mentre vivono la vita grandi momenti da bambini”.

Sono il di CoComelon le stesse stagioni su altre piattaforme?

No.

Come forse saprai, Netflix è solo uno streamer che trasporta CoComelon.

Negli Stati Uniti, Hulu porta anche la serie così come Amazon Prime Video. Per Prime Video, trasmettono episodi in minuscoli clip, il che significa che ogni episodio dura circa 2-3 minuti.

Anche Hulu confeziona i suoi episodi in modo diverso ed è una selezione diversa da quella di Netflix.

Al momento della pubblicazione, Hulu ha 2 stagioni disponibili con 17 episodi in totale. Ci sono alcune sovrapposizioni, ma nel complesso è una raccolta diversa da quella disponibile.

Chi ha la collezione migliore? Alla fine dipende da te, ma la nostra preferenza sono le grandi compilation di Netflix con cali regolari come descritto sopra.

Lo spettacolo ha una portata globale, vale la pena notare. Ad esempio, la BBC nel Regno Unito porta lo spettacolo.

Quanto è popolare CoComelon su Netflix?

Secondo FlixPatrol, lo spettacolo è apparso nella top 10 di Netflix TV negli Stati Uniti per ben 624 giorni dal suo debutto. Nessun altro spettacolo si è nemmeno avvicinato a quello negli Stati Uniti.

Continua anche a dominare anche i primi 10 bambini appena implementati.

Lo spettacolo è apparso anche molte volte nelle prime 10 classifiche orarie di Netflix, con le varie stagioni che hanno raccolto 136,91 milioni di ore.

Con tutto ciò che ha detto, Pattuglia Zampasecondo i primi 10 grezzi, riesce comunque a raccogliere più punti nella top 10 del ragazzo a livello globale con CoComelon essere #3.

Secondo Nielsen, CoComelon è stato il secondo programma acquisito più ascoltato in streaming su Netflix negli Stati Uniti, solo dietro Menti criminali.

Perché è CoComelon controverso?

Il NYTimes ha pubblicato un ottimo articolo che si tuffa nel fascino della serie, dicendo: “Moonbug mette a punto i programmi video più famosi del mondo per gli spettatori più giovani. I genitori sanno già che la resistenza è inutile”.

Ashley Moulton di Common Sense Media ha recensito la serie e alla fine le ha dato una recensione a 3 stelle dicendo che lo spettacolo è appropriato dai 2 anni in su. Mentre affermano che ha messaggi positivi, alcuni genitori che recensiscono lo spettacolo affermano che crea troppo dipendenza.

Ami CoComelon su Netflix? Fateci sapere nei commenti.