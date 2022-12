Quante stagioni del Grande Fratello ci sono su Netflix? (dicembre 2022)

GRANDE FRATELLO ha annunciato oggi i 16 nuovissimi Houseguest che si imbarcheranno nella 23a stagione della serie quando si trasferiranno al “BB Beach Club” durante l’evento live di 90 minuti mercoledì 7 luglio (8:00-9:30 PM, ET in diretta/PT in differita) sulla rete televisiva CBS. Lo spettacolo sarà anche disponibile per lo streaming live e on demand sull’app CBS e Paramount+, dove i fan potranno anche guardare il live feed 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e trovare contenuti esclusivi per tutta la stagione. Foto: per gentile concessione di CBS/ CBS 2021 CBS Broadcasting, Inc. Tutti i diritti riservati

Troll 2: ci sarà un sequel del film fantasy? di Crystal Giorgio

Ci auguriamo che tu abbia passato il fine settimana a guardare le stagioni 10 e 14 di Grande Fratello su Netflix. In caso contrario, non preoccuparti perché quelle stagioni iconiche non andranno da nessuna parte, tanto presto!

Le stagioni 10 e 14 della serie TV di realtà americana sono considerate due delle migliori stagioni nei 22 anni di storia dello show. Tra le strategie di gioco spietate e la gerarchia sociale in continua evoluzione in cui individui che sono passati alla storia come i migliori ad abbellire lo show televisivo. Ma puoi scommettere che ce ne sono molti altri da dove provengono.

Sebbene queste stagioni siano eccezionali, Grande Fratello ha molte altre stagioni entusiasmanti nella sua formazione. Curioso di sapere se Netflix acquisirà più stagioni dello spettacolo? Continuate a leggere per scoprirlo!

Netflix aggiungerà presto altre stagioni del Grande Fratello?

Come accennato, ci sono solo due stagioni di Grande Fratello streaming su Netflix. Tuttavia, riteniamo che il servizio di streaming potrebbe rilasciare ancora più stagioni in futuro, data la popolarità che stanno guadagnando le uscite. Naturalmente, possiamo attribuire questa forte domanda ai nuovi fan che amano le serie di realtà competitive. Ma dobbiamo anche dare sostegno alla base di fan dedicata allo show.

I fan di lunga data costituivano un’ampia percentuale di coloro che guardavano Grande Fratello stagioni 10 e 14 su Netflix, poiché erano entusiasti di fare un viaggio nella memoria. Alcuni di questi fan accaniti includevano anche alcuni alunni, come Janelle Pierzina, la star della stagione 14.

Guarda il tweet di successo di Pierzina che ha spinto molti a sintonizzarsi di seguito.

Niente di grave, ma le stagioni 10 e 14 del Grande Fratello escono su @netflix domani e la stagione 31 di Amazing Race esce il 4 dicembre. Sono in tutte quelle stagioni. (sì, il comp di lusso della stagione 10 conta) 😘 #BB14 #BB10 #tar31 — Janelle Pierzina (@JanellePierzina) 2 dicembre 2022

Sicuro di dire, fan come Pierzina che attirano più attenzione sullo spettacolo fanno sì che anche Netflix ottenga più attenzione. Se è così, allora forse stagioni più leggendarie (es Grande Fratello stagioni 3 e 24), verranno aggiunte in futuro. (Dita incrociate!)

Terremo d’occhio il giorno in cui Netflix aggiunge altre stagioni di Grande Fratello. Fino ad allora, vai sul sito di streaming per guardare tutto il dramma.