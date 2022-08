Quante persone sono morte e sono rimaste ferite a Woodstock 99?

Netflix ha offerto agli abbonati documentari su un’ampia gamma di argomenti nel corso degli anni. Serial killer, scandali di alto profilo… Joe Exotic. Lo chiami. Ora è il momento di mettere a fuoco un obiettivo sul famigerato festival di Woodstock 99.

La serie limitata in tre parti Trainwreck: Woodstock 99 mescola interviste recentemente girate di coloro che sono dietro le quinte e presenti con filmati d’archivio che dettagliano cosa accadde esattamente quel fine settimana di luglio 1999.

È passato alla storia come uno dei festival o concerti più famigerati di tutti i tempi, fatto esplodere per una serie di problemi tra cui condizioni ambientali, violenza, aggressioni sessuali, vandalismo, incendi e avidità. Il filmato del documentario potrebbe scioccare alcuni spettatori e, in particolare, il terzo episodio aumenta la consapevolezza di comportamenti criminali estremi.

Dopo aver visto la serie, potresti chiederti l’intera portata di ciò che è accaduto. Quindi, quante persone sono morte a Woodstock 99?

Quante persone sono morte a Woodstock 99?

Pitchfork riferisce che Woodstock 99 ha portato alla morte di tre persone.

Non solo, ci sono stati anche 1.200 ricoveri in strutture mediche in loco, 44 ​​arresti e numerosi resoconti di aggressioni sessuali. Naturalmente, è molto probabile che ci siano state molte altre persone ferite che non sono andate alle strutture mediche in loco.

Nel documentario stesso, vengono infuse riprese di notizie secondo cui quattro donne sono state violentate mentre erano presenti al festival, mentre è stato anche riferito che sono state osservate più aggressioni sessuali; alcuni si sono verificati proprio davanti al palco.

Gli intervistati di Trainwreck suggeriscono che, sebbene le esibizioni di artisti del calibro di Korn siano state incredibilmente energiche, il momento cruciale è arrivato quando i Limp Bizkit sono saliti sul palco e hanno suonato la canzone Break Stuff. I membri della folla hanno iniziato a distruggere la proprietà e questo danno è continuato per tutto il fine settimana.

Chi ha chiuso Woodstock 99?

I Red Hot Chili Peppers hanno chiuso il fine settimana domenica sera e le candele sono state distribuite alla folla nella speranza di iniziare una veglia a lume di candela contro la violenza armata. Tuttavia, è scoppiato un incendio che ha portato a di più. I Chili Peppers sono tornati sul palco e hanno eseguito un’interpretazione di Fire di Jimi Hendrix.

C’erano anche voci su un atto di chiusura segreto – i suggerimenti andavano dai Guns n’ Roses a Michael Jackson – ma i Chili Peppers furono gli ultimi ad esibirsi.

Il documentario suggerisce che questa delusione sia stato uno dei fattori che ha influenzato il caos della domenica sera, rappresentato nei filmati delle torri che vengono abbattute e delle proprietà bruciate.

“Come siamo andati da qui a là?”

C’è un altro recente documentario sul festival chiamato Woodstock 99: Pace, amore e rabbia che allo stesso modo ha esplorato ciò che è successo.

Il Guardian riporta che il suo direttore – Garrett Price – ha parlato dei suoi pensieri sull’era fino ai giorni nostri:

“Inizi il decennio con i Nirvana, con i Pearl Jam, con l’hip-hop come A Tribe Called Quest, c’è una specie di questo idealismo nella musica, nell’anti-establishment e nel non-commercialismo e finisci il decennio con il commercialismo e il nichilismo. Come siamo arrivati ​​da qui a là?”

Ha aggiunto: “Non sto incolpando quella volta per dove siamo ora, ma penso che ci siano molti fili interessanti che puoi legare da un’estremità all’altra”.

Trainwreck: Woodstock 99 è in streaming esclusivamente su Netflix.

