La buona infermiera arriverà su Netflix mercoledì 26 ottobre e le persone stanno leggendo tutto ciò che possono sapere sul film. Se non lo sapevi già, il film thriller è basato su eventi veri dei crimini nella vita reale di Charles Cullen, un ex infermiera e serial killer responsabile della morte di molti pazienti ospedalieri nel corso dei suoi 16 anni di carriera medica .

Prima che Charles Cullen iniziasse a lavorare come infermiera, prestò servizio nella Marina degli Stati Uniti per un breve periodo di tempo. Durante la sua permanenza in Marina, si credeva che fosse stato offuscato e vittima di bullismo, il che lo portò a tentare il suicidio più volte. Come riportato da History vs Hollywood, c’è stato anche uno strano incidente in cui Charles è stato scoperto seduto ai controlli missilistici della USS Woodrow Wilson con indosso camice, maschera chirurgica e guanti. Ma non ha mai spiegato perché ha deciso di vestirsi in quel modo.

Dopo essere stato dimesso per motivi di salute dalla Marina nel 1984, Charles si iscrisse alla scuola per infermieri del Mountainside Hospital, diplomandosi nel 1986. Poco dopo la laurea, iniziò a lavorare come infermiere nell’unità ustionati del Saint Barnabas Medical Center. Questo ospedale sarebbe stato il luogo del suo primo omicidio. Dopo aver lasciato Saint Barnabas, Charles avrebbe poi continuato a lavorare in numerosi ospedali del New Jersey e della Pennsylvania, uccidendo pazienti indifesi fino al suo arresto nel 2003.

Quindi, quante persone ha effettivamente ucciso Charles Cullen? Ecco cosa sappiamo di seguito.

Quante persone ha ucciso Charles Cullen?

Il numero esatto di quante persone uccise Charles nell’arco della sua carriera di infermiera è sconosciuto. Quando Charles fu arrestato e portato alla stazione di polizia nel dicembre 2003, non iniziò a confessare i suoi crimini finché l’infermiera Amy Loughren non lo fece parlare. Charles alla fine ammette alle autorità di aver ucciso il reverendo Florian Gall e di aver tentato di uccidere Jin Kyung Han, entrambi pazienti del Somerset Medical Center.

Inoltre, Charles ha confessato alla polizia di aver commesso fino a 40 omicidi nei numerosi ospedali in cui ha lavorato. Tuttavia, si crede che abbia ucciso molte più persone. Secondo People, si sospetta che possa essere stato responsabile dell’omicidio di 400 pazienti. Sfortunatamente, potremmo non conoscere mai il numero esatto a meno che Charles non confessi.

Alla fine, Charles è stato condannato per 29 omicidi e condannato a 11 ergastoli consecutivi nel 2006. Anche se ha ammesso di aver ucciso fino a 40 pazienti, solo 29 hanno potuto essere confermati. Charles non è stato condannato a morte perché ha promesso di collaborare con le autorità attraverso un patteggiamento. Al 25 ottobre, Charles sta scontando 18 ergastoli consecutivi nella prigione statale del New Jersey a Trenton, nel New Jersey.

In che modo Charles Cullen ha ucciso i pazienti?

Charles ucciderebbe i pazienti iniettando nelle loro sacche endovenose dosi letali di insulina e farmaci per il cuore come la digossina. È stato in grado di andare da un ospedale all’altro senza problemi perché in quel periodo c’era una carenza di infermieri. Inoltre, la maggior parte degli ospedali aveva paura delle cause legali, quindi decisero di non condurre le proprie indagini anche se sospettavano che Charles fosse responsabile della morte dei pazienti.

La buona infermiera sbarca su Netflix il 26 ottobre. Assicurati di dare un’occhiata!