Quante persone ha ucciso Jeffrey Dahmer? Cronologia delle sue vittime

Il nuovo spettacolo di Netflix, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, che approfondisce il caso del serial killer di Milwaukee, ha lasciato gli spettatori inorriditi. Ecco un’occhiata a quante persone Dahmer ha ucciso e alla cronologia delle sue vittime.

Dahmer, alias il mostro di Milwaukee, è uno dei peggiori serial killer americani. Il suo regno del terrore durò 13 anni (dal 1978 al 1991), durante i quali uccise molti uomini e ragazzi.

StyleCaster riferisce che quando Dahmer fu finalmente catturato nel 1991, si dichiarò colpevole di stupro, omicidio, smembramento e cannibalismo.

Nonostante i suoi orribili crimini, il mostro di Milwaukee non ha ricevuto la pena di morte poiché la legge è stata abolita nello stato del Wisconsin nel 1853.

Quante persone ha ucciso Jeffrey Dahmer?

Secondo il Los Angeles Times, Dahmer ha ucciso 17 uomini e ragazzi tra il 1978 e il 1991.

CrimeMuseum.org riporta che aveva solo 18 anni quando ha commesso l’omicidio della sua prima vittima, Steven Hicks. Prima di essere finalmente catturato nel 1991, Dahmer è stato arrestato due volte – negli anni 1982 e 1986 – per episodi di oscenità.

Il mostro di Milwaukee rimase libero fino al 1991 quando la sua ultima vittima riuscì a fuggire.

Secondo GoodToKnow, il 22 luglio 1991, Tracy Edwards, all’epoca 32enne, incontrò Dahmer in un bar locale e accettò di venire nell’appartamento del serial killer e posare per alcune foto per un compenso di $ 100.

Il mostro ha messo Tracy in manette e ha detto alla sua vittima che voleva mangiarsi il cuore, riporta ulteriormente l’outlet.

Tracy, che ha percepito il pericolo per la sua vita, in qualche modo ha convinto Dahmer a toglierlo dalle manette.

Il cattivo odore in casa e le scatole di acido cloridrico sul pavimento combinate con le azioni anormali di Dahmer avevano spaventato Tracy per la sua vita.

Mentre è stato liberato dalle manette, Tracy ha preso a pugni Dahmer prima di scappare dall’appartamento. Poi si è imbattuto in due poliziotti che lo hanno accompagnato all’appartamento di Dahmer.

Nell’appartamento 213, che apparteneva a Dahmer, i poliziotti avrebbero trovato i resti di 11 maschi, comprese le teste mozzate nel frigorifero. Hanno anche trovato un cassetto pieno di polaroid dei corpi smembrati delle vittime.

Ecco una cronologia delle vittime di Dahmer

The Sun riporta l’elenco completo e la cronologia delle vittime conosciute di Dahmer:

Steven Hicks, 18 anni, è stato assassinato nel 1978

Steven Tuomi, 24 anni, è stato ucciso nel 1987

James Doxtator, 14 anni, è stato ucciso nel 1987, appena tre mesi dopo Tuomi.

Richard Guerrero, 22 anni, è stato assassinato nel 1988.

Anthony Sears, 24 anni, è stato ucciso nel 1989

Raymond Lamont Smith, 32 anni e Edward Smith, 27 anni, furono entrambi uccisi nel 1990.

Ernest Miller e David C. Thomas, entrambi 22 anni, furono uccisi nel settembre 1990

Curtis Staughter, 17 anni, è stato ucciso nel febbraio 1991

Errol Lindsey, 19 anni, è stato assassinato nell’aprile 1991.

Anthony Hughes, 31 anni, e Konerak Sinthasomphone, 14 anni, furono entrambi uccisi nel maggio 1991.

Matt Turner, 20 anni, è stato ucciso nel giugno 1991.

Oliver Lacy, 24 anni, Jeremiah Weinberger, 23, e Joseph Bradehoft, 25 anni, furono tutti uccisi nel luglio 1991, subito prima dell’arresto di Dahmer.

Il 28 novembre 1994, Dahmer fu picchiato a morte da Christopher Scarver, un compagno di cella del Columbia Correctional Institution di Portage, nel Wisconsin.

Il cast di Monster: The Jeffrey Dahmer Story di Netflix

Il nuovo show di Netflix è protagonista Cavalla Di Easttown l’attore Evan Peters nel ruolo principale. L’ultima vittima di Dahmer, Tracy Edwards, è interpretata da Shaun Brown.

Lo spettacolo è interpretato anche da Matthew Alan, Niecy Nash, Richard Jenkins, Khetphet Phagnasay e Michael Learned nei panni della nonna di Dahmer.

La prima stagione dello show ha 10 episodi.

