Quando usciranno i nuovi episodi di Alchemy of Souls su Netflix?

Abbiamo un altro K-Drama che dovresti aggiungere alla tua watchlist e si chiama Alchimia delle anime. Il primo episodio è stato presentato in anteprima su Netflix il 18 giugno e le persone adorano la serie fantasy. Finora sono stati pubblicati 10 episodi, con l’undicesimo episodio in arrivo molto presto. Quindi, se non hai ancora iniziato la serie, potresti voler arrivarci il prima possibile!

Alchimia delle anime è una serie originale coreana diretta da Park Joon-hwa da sceneggiature scritte da Hong Jung-eun e Hong Mi-ran. La storia segue un potente mago accidentalmente intrappolato nel corpo di una donna cieca. Un giorno, il mago incontra un uomo di una nobile famiglia che vuole il suo aiuto per cambiare il suo destino. Il mago finisce per diventare un servitore del nobile mentre gli insegna anche segretamente a combattere.

Il cast incredibilmente talentuoso è composto da Lee Jae-wook, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Park Sang-hoon, Go Yoon-jung, Gu Yoo-jung, Moon Seong-hyun e molti altri.

Lo spettacolo ha una premessa unica, un cast incredibile, scene piene di azione, un mix perfetto di commedia e dramma, ed è semplicemente divertente da guardare nel complesso. Una volta che inizi a guardare Alchimia delle anime, non vorrai perderti un episodio. E, naturalmente, non dovrai mai farlo perché abbiamo condiviso il programma di rilascio proprio di seguito.

Programma di rilascio di Alchemy of Souls

Ogni sabato e domenica vengono pubblicati nuovi episodi della serie fantasy su Netflix. Ci sono 20 episodi in totale nella prima stagione con una data finale prevista per il 21 agosto. Tuttavia, tieni presente che le date di uscita sono soggette a modifiche e possono essere posticipate o anticipate.

Ecco un elenco di tutte le date di un nuovo episodio Alchimia delle anime viene rilasciato su Netflix proprio di seguito:

Episodio 1: Sabato 18 giugno 2022

Episodio 2: domenica 19 giugno 2022

Episodio 3: Sabato 25 giugno 2022

Episodio 4: domenica 26 giugno 2022

Episodio 5: Sabato 2 luglio 2022

Episodio 6: domenica 3 luglio 2022

Episodio 7: Sabato 9 luglio 2022

Episodio 8: domenica 10 luglio 2022

Episodio 9: Sabato 16 luglio 2022

Episodio 10: domenica 17 luglio 2022

Episodio 11: Sabato 23 luglio 2022

Episodio 12: domenica 24 luglio 2022

Episodio 13: Sabato 30 luglio 2022

Episodio 14: domenica 31 luglio 2022

Episodio 15: Sabato 6 agosto 2022

Episodio 16: domenica 7 agosto 2022

Episodio 17: Sabato 13 agosto 2022

Episodio 18: domenica 14 agosto 2022

Episodio 19: Sabato 20 agosto 2022

Episodio 20: domenica 21 agosto 2022

Dai un’occhiata all’entusiasmante trailer ufficiale qui sotto!

Puoi vedere nuovi episodi di Alchimia delle anime ogni sabato e domenica solo su Netflix.