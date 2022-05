Sembra che la libreria di serie di drammi medici di Netflix sarà giù di un altro spettacolo perché La notte Spostare lascerà lo streamer molto presto. Ci siamo assicurati di condividere la data di partenza in modo che tu possa iniziare immediatamente la tua sessione di abbuffata prima Il turno di notte lascia Netflix.

Il turno di notte è una serie televisiva della NBC andata in onda da maggio 2014 ad agosto 2017 con un totale di quattro stagioni. I partner commerciali di lunga data Gabe Sachs e Jeff Judah hanno creato il dramma medico su un gruppo di medici dell’esercito che lavorano a tarda notte in un ospedale di San Antonio.

Il cast comprendeva Eoin Macken, Jill Flint, Ken Leung, Brendan Fehr, Robert Bailey, Jr., Jeananne Goossen, JR Lemon, Freddy Rodriguez, Daniella Alonso, Scott Wolf, Tanaya Beatty e Luke McFarlane.

Prima che la quarta stagione andasse in onda per la prima volta, Netflix ha ricevuto le stagioni 1-2 a marzo 2017. A giugno 2017, lo streamer ha concesso in licenza la stagione 3 e poi a giugno 2018 Netflix ha ricevuto la stagione 4. Quindi Netflix ha avuto l’intera serie disponibile per lo streaming sul suo piattaforma per un po’. Purtroppo, lo streamer perderà tutte e quattro le stagioni a giugno. Di seguito, troverai quando Il turno di notte lascerà Netflix e dove verrà eseguito lo streaming successivo.

Quando uscirà The Night Shift da Netflix?

Come riportato da What’s on Netflix, la serie medica lascerà Netflix martedì 7 giugno 2022. Ciò significa che l’ultimo giorno in cui puoi guardare tutte e quattro le stagioni dello spettacolo su Netflix è il 6 giugno.

È sicuramente possibile guardare l’intera serie entro la data di partenza. Devi solo mettere da parte del tempo per dedicare la tua completa e indivisa attenzione alla serie medica.

Dove vedere Il turno di notte

Non si sa dove lo spettacolo sarà trasmesso in futuro. Tuttavia, avrai ancora la possibilità di acquistare stagioni complete o singoli episodi da Google Play, Amazon Instant Video e Vudu.

Sebbene non sia ancora noto uno streamer specifico, è possibile che la serie medica possa iniziare a trasmettere in streaming su Peacock in seguito poiché è la casa di streaming ufficiale della NBC. Tuttavia, dobbiamo tenere a mente che Sony Pictures Television è il distributore e Sony non ha un unico servizio di streaming a cui concede in licenza i suoi contenuti.

Dopo Il turno di notte lascia Netflix, avrai ancora la possibilità di guardare programmi come Grey’s Anatomy e Chicago Med sullo streamer. Ma anche quegli spettacoli medici sono autorizzati, quindi potresti voler raggiungerli il prima possibile.