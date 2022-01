Quando uscirà la stagione 4 di “Virgin River” su Netflix? Controlla gli ultimi aggiornamenti

La definizione personale di Netflix di un comfort show, fiume vergine, è prevista per l’uscita della sua stagione 4. La serie è relativamente nuova con la stagione 1 rilasciata proprio alla fine del 2019, ma è rapidamente riuscita a diventare una delle preferite dai fan. Trova tutti gli aggiornamenti su fiume vergine data di uscita della stagione 4 e altro in questo articolo:

Data di uscita della quarta stagione di Virgin River

Era il dicembre del 2019 quando fiume vergine è apparso per la prima volta su Netflix. La serie, sebbene prodotta da Reel World Management, è stata disturbata da Netflix fin dall’inizio. Ciò significa che è stato presentato in anteprima sulla piattaforma stessa.

Essendo stata accolta con un’accoglienza critica positiva e riuscendo a corteggiare un gran numero di fan allo stesso tempo, la serie è stata rinnovata all’istante. La stagione 2 è uscita a novembre 2020 e la terza stagione a luglio 2021. Netflix ha poi rinnovato fiume vergine per la stagione 4 e la stagione 5, la prima delle quali sarà sulla piattaforma a metà del 2022.

Con la sua produzione completata, i fan si aspettano una data di uscita in qualsiasi momento tra aprile e giugno di quest’anno.

Trama e domande senza risposta

Cosa fare The Witcher, Shadow and Bone, Bridgerton, e La domestica avere in comune? Oltre ad essere i più grandi successi di Netflix, questi originali e serie Netflix trovano le loro radici nei libri preferiti dai fan. Continuare questa tendenza degli adattamenti dei libri di Netflix è fiume vergine.

La serie è basata su quella di Robyn Carr fiume vergine libri. Sebbene lo spettacolo non segua veramente i libri, la trama generale dei due è rimasta la stessa. La serie Netflix è molto più frenetica rispetto ai libri. La sola stagione 1 ha coperto la trama dei primi due libri della serie: fiume vergine e Montagna rifugio. I creatori dello spettacolo hanno anche aggiunto una serie di molti elementi drammatici che lo rendono avvincente da guardare, a differenza dei libri, che hanno ridotto al minimo il dramma.

Jack viene colpito e Charmaine rimane incinta sono due esempi delle aggiunte drammatiche apportate alla serie. Anche se non hanno cambiato il risultato rispetto ai libri, hanno sicuramente reso la strada molto più accidentata. Ciò significa che i fan che hanno letto i libri possono aspettarsi la stessa trama generale ma con molti colpi di scena per arrivarci.

Con questo in mente, i fan non vedono l’ora che arrivi la serie e si aspettano che molte delle loro domande avranno presto una risposta. La speranza sopravviverà? Mel e Jack, finalmente, si fidanzeranno? Cosa diavolo è successo a Preacher e starà bene? E la domanda più scottante di tutte: chi ha sparato a Jack?

La stagione 4 di Virgin River sarà su Netflix per rispondere a queste domande e proporne di nuove entro la metà del 2022. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

