Quando uscirà la stagione 4 di In the Dark su Netflix?

Nell’oscurità è l’ennesima vittima delle cancellazioni di massa di CW del 2022. Con un’imminente vendita della rete all’orizzonte, CW sta stringendo la cinghia e ridimensionando significativamente, revisionando la sua lista completa per includere un pool limitato di serie nuove e di ritorno. Ma Nell’oscurità la stagione 4 non è ancora andata in onda in rete, lasciando alcuni fan a interrogarsi sul destino dello show.

Per fortuna, Nell’oscurità la stagione 4 dovrebbe procedere normalmente. I fan potranno seguire Murphy dopo quel folle cliffhanger della terza stagione tra poche settimane. La quarta stagione debutterà il 6 giugno 2022 insieme a Roswell, New Mexico, stagione 4.

Mi piace anche Roswell, Nuovo Messico, Nell’oscuritàLa quarta e ultima stagione sarà composta da 13 episodi. Immagino che i due spettacoli andranno in onda con lo stesso programma, il che significherebbe il finale di serie Nell’oscurità il 29 agosto.

Quando arriverà la stagione 4 di In the Dark su Netflix?

Gli spettacoli attualmente parte dell’accordo Netflix/CW di solito sono trasmessi in streaming su Netflix circa otto giorni dopo il finale di stagione. Se Nell’oscurità conclude la sua ultima stagione alla fine di agosto, quindi probabilmente debutterà su Netflix a settembre. A volte ci sono ritardi.

Per i fan internazionali, la soluzione migliore per guardare lo spettacolo sarà tramite HBO Max.

Perché The CW ha cancellato In the Dark?

In breve, The CW non pensava più che la serie fosse redditizia. Con una vendita imminente e fusioni in streaming all’orizzonte, The CW ha iniziato a ridimensionarsi in modo significativo. Nell’oscurità non è mai stato uno dei migliori interpreti lineari del canale e l’unico motivo per cui è rimasto in onda così a lungo è dovuto a Netflix e alla ricezione critica per lo più positiva.

Netflix potrebbe salvare In the Dark?

E ‘improbabile. HBO Max e Paramount+ non possono salvare lo spettacolo a causa dell’accordo Netflix/CW, ma quell’accordo sta scadendo, quindi è difficile dire se Netflix potrebbe salvarlo o meno. Non c’è nemmeno molto incentivo per Netflix a prenderlo. Inoltre, Netflix sta anche cercando di restringere il budget e non salva gli spettacoli tutte le volte che faceva una volta.

Nell’oscurità la stagione 4 debutterà il 6 giugno 2022. Le prime tre stagioni sono attualmente in streaming su Netflix.