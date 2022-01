Quando uscirà Dead to Me stagione 3 su Netflix? Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro

La terza e ultima stagione di Morto per me dovrebbe finalmente arrivare su Netflix nel 2022. La stagione 2 lo spettacolo è stato pieno di emozioni, agghiaccianti e infinite sorprese. Quindi, i fan sono già curiosi dell’ultima stagione. Ecco cosa sappiamo Morto per me data di uscita della stagione 3 e altro ancora.

La serie dark comedy creata da Liz Feldman è stata presentata in anteprima su Netflix il 3 maggio 2019 su Netflix. Subito dopo la sua uscita, Netflix Original è diventato estremamente popolare tra il pubblico e ha registrato oltre 30 milioni di spettatori in tutto il mondo per la prima stagione. La serie è stata nominata come miglior attrice protagonista in una serie comica alla 71a edizione dei Primetime Emmy Awards. Questo dramma straziante si sviluppa attorno alla chimica tra Christina Applegate e Linda Cardellini, i cui personaggi si incontrano durante la terapia e si uniscono rapidamente.

Netflix ha rinnovato Dead to Me per la terza stagione?

Netflix ha annunciato che lo spettacolo tornerà per una terza e ultima stagione, appena due mesi dopo la prima stagione 2 a maggio 2020.

In un’intervista con Deadline, Liz Feldman, la creatrice dello spettacolo, ha dichiarato: “Ho sempre saputo fin dall’inizio dello spettacolo che non volevo che fosse uno spettacolo lungo e di lunga durata. Poi c’è stato un certo punto in cui eravamo in produzione per la seconda stagione quando la fine dello show è arrivata, in modo abbastanza profondo, quindi ho capito: “Conosco la storia che devo raccontare” e la terza stagione è sembrata il momento giusto fare quello. È solo qualcosa che mi è venuto in mente in modo organico e tendo a cercare di seguire la sensazione viscerale che ho”.

Ho appena presentato tutta la stagione 3 di @deadtome ai miei partner di @Netflix e sono eccitati e io sono eccitato e NON POSSO CREDERE CHE LO RACCONTANO QUESTA STORIA — Liz Feldman (@thelizfeldman) 18 settembre 2020

Ha anche aggiunto, “Questo spettacolo significa così tanto per me e voglio solo farlo bene, e ho visto un modo per farlo. Penso che tre stagioni per questo show siano la quantità giusta”.

Dead to Me stagione 3 data di uscita

Al momento, non vi è alcun annuncio ufficiale da parte di Netflix quando la stagione 3 sarà presentata in anteprima. Tuttavia, possiamo sperare che esca presto perché Deadline ha riferito a dicembre 2021 che lo spettacolo aveva solo poche settimane di riprese. Dopo la diagnosi di sclerosi multipla di Christina Applegate, nell’agosto 2021, le riprese della terza stagione sono state sospese per un po’. Ma nonostante tutti i ritardi, la produzione e le riprese della nuova stagione sono riprese. Quindi, possiamo sperare, questa nuova stagione sarà presentata in anteprima intorno alla primavera o all’estate 2022.

Chi tornerà per la stagione 3?

I membri del cast che torneranno per la terza stagione sono:

Christina Applegate nel ruolo di Jen Harding

Linda Cardellini nel ruolo di Judy Hale

Sam McCarthy nel ruolo di Charlie Harding

Luke Roessler nel ruolo di Henry Harding

James Marsden nel ruolo di Steve/Ben Wood

Max Jenkins nel ruolo di Christopher Doyle

Diana Maria Riva nel ruolo della detective Ana Perez

Brandon Scott nel ruolo di Nick Prager

Mi mancheranno queste signore. Ma abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore per legare la storia di queste donne. Grazie a tutti i fan. Torneremo al lavoro quando sarà sicuro farlo. Tanto amore https://t.co/tJXf31EDhe — christina applegate (@1capplegate) 6 luglio 2020

Sinossi e trailer della terza stagione di Dead to Me

Al momento, non ci sono sinossi o trailer per Morto per me stagione 3. Tuttavia, possiamo aspettarci di riceverli presto una volta terminate le riprese.

Le stagioni 1 e 2 di Dead to Me sono attualmente in streaming su Netflix. Pertanto, i fan possono abbuffarsi dello show mentre attendiamo ulteriori notizie sull’uscita della terza stagione. Sei eccitato per le ultime stagioni dello show? Fateci sapere nei commenti.

