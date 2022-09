Quando uscirà “1899” su Netflix? Controlla cast, trailer, data di uscita e altro

Quando hai voglia di trascorrere una serata guardando uno spettacolo emozionante o un film, Netflix ha sempre le opzioni perfette tra cui scegliere. C’è uno spettacolo o un film su Netflix per ogni stato d’animo e ambiente. Lo streamer non lascia alcuna possibilità di tenere il pubblico incollato allo schermo con nuove uscite di tanto in tanto. E ora, Netflix rilascerà presto un altro dramma horror-mistero, 1899, sulla sua piattaforma.

Negli ultimi anni, Netflix ha rilasciato molte serie di fantascienza e horror come Cose più strane e Scuro. Ed entrambi sono stati un enorme successo sulla piattaforma di streaming. Simile a Scuro, 1899 viene anche dai creatori Jantje Friese e Baran bo Odar, e possiamo aspettarci qualcosa di unico e peculiare dallo spettacolo. Quindi, ecco tutto ciò che devi sapere sulla prossima serie.

1899 su Netflix: cast, trama e altro

1899 seguirà il viaggio di un piroscafo migrante, pieno di persone di diversa estrazione, colore e razza, tutte accomunate dall’idea di farsi una nuova vita, diretta a ovest verso New York dal loro vecchio continente Londra. A livello superficiale, la nuova serie sembrerebbe un semplice racconto del viaggio, ma 1899 è molto più contorto. I passeggeri scoprono un’altra nave di immigrati durante il loro viaggio e ciò che trovano a bordo cambia il loro destino nel modo più brusco.

Uscita prevista nel 2021, 1899 ha dovuto subire vari ritardi. Sebbene non ci sia una data di uscita precisa, la serie molto probabilmente arriverà sugli schermi nel novembre 2022. Tuttavia, la serie è pronta per essere presentata in anteprima al 47° Festival Internazionale del Cinema di Toronto a settembre, ha confermato il regista Baran bo Odar.

Un enorme ensemble di attori farà parte di questa serie. attore tedesco Andreas Pietschmann, chi gioca Giona in Scuro, e attore spagnolo Miguel Bernardeau farà parte di questa prossima serie. Oltre a loro, lo spettacolo sarà anche caratterizzato La pioggia attore Lucas Lynggaard Tonnesen e Matilde Olivierche ha anche recitato in Livello Boss e Sorella dello Sposo. attore gallese Aneurin Barnard sarà anche protagonista della serie.

La serie è un sequel di Dark?

Al momento, non ci sono conferme che la serie sia un sequel Scuro. In un’intervista, Odar ha preso in giro, “Sapendo che abbiamo fatto Dark, tutti possono essere certi che questo sarà qualcosa di strano, selvaggio e pazzo”,

Tuttavia, sembra che non ci sarà alcun viaggio nel tempo, ma in effetti preparati per qualcosa di pieno di colpi di scena. Sei entusiasta? 1899? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

