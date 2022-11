Quando sono i nuovi episodi su Netflix?

È passato molto tempo da quando i fan di Dead To Me sono stati trattati con nuovi episodi, ma dopo un’agonizzante attesa di due anni, Jen e Judy stanno tornando su Netflix per l’attesissima stagione 3.

Dopo che la stagione 2 si è conclusa con un altro sbalorditivo cliffhanger, i fan sono stati ansiosi di sapere cosa succederà dopo, ma gli spettatori sono stati costretti ad aspettare a causa dei ritardi per la pandemia di Covid-19 e della salute di Christina Applegate quando le è stata diagnosticata la sclerosi multipla nel 2021.

Alla fine, la serie dovrebbe finalmente tornare a novembre 2022, ma quando è l’ora esatta di uscita della stagione 3 di Dead To Me e cosa possono aspettarsi i fan dalla nuova stagione?

Dead to Me: Stagione 3 | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 11583 Dead to Me: Stagione 3 | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/qdV6mkm2bAg/hqdefault.jpg 1186796 1186796 centro 13872

Anteprima della trama della terza stagione di Dead To Me

L’ultima puntata di Dead To Me si è conclusa con Jen e Judy coinvolte in un altro incidente d’auto dopo che l’auto di Ben si è scontrata con la loro mentre era ubriaco dopo aver finalmente appreso del destino di suo fratello gemello, Steve, morto nell’episodio finale della prima stagione. .

I tentativi di Jen e Judy di sfuggire alla colpa per due morti sembrano finalmente raggiungerli nella terza stagione mentre la rete si chiude lentamente.

Quando la coppia riceverà notizie ancora più scioccanti, metterà alla prova la loro amicizia unica e sfiderà se la loro relazione è davvero al di sopra della legge.

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

Data e ora di uscita della terza stagione di Dead To Me

La terza stagione di Dead To Me arriva su Netflix giovedì 17 novembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte del fuso orario del Pacifico negli Stati Uniti.

Come la maggior parte delle nuove uscite su Netflix, la nuova stagione sarà resa disponibile contemporaneamente in tutto il mondo e per i fan in diversi fusi orari, il che si traduce in:

00:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, in Australia

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

Quanti episodi in totale?

La terza stagione di Dead To Me sarà composta da 10 episodi in totale.

Questo importo non dovrebbe sorprendere i fan veterani della serie poiché ogni stagione di Dead To Me ha anche 10 capitoli.

I fan saranno anche lieti di sapere che tutti e 10 gli episodi saranno pubblicati in un unico bundle binge-friendly piuttosto che essere divisi in due parti come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio del 2022.

Tuttavia, con una nota triste, la stagione 3 sarà anche l’ultima puntata di Dead To Me poiché è stato confermato che la serie finirà con questa serie di episodi, ma i fan possono aspettarsi molti altri colpi di scena prima. i titoli di coda scorrono per l’ultima volta.

Morto per me © Netflix | Saied Adyani

La terza stagione di Dead To Me arriva su Netflix giovedì 17 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, il tempo di rilascio di The Santa Clauses: quando è la serie su Disney +?