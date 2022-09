Quando sono i nuovi episodi su Netflix?

Dopo un inizio modesto come parte dell’uscita TV di YouTube, Cobra Kai è diventato un fenomeno globale dopo il suo passaggio a Netflix.

Dalla drammatica conclusione della quarta stagione nel dicembre 2021, i fan hanno atteso con impazienza il ritorno dello show e, finalmente, la stagione 5 dovrebbe finalmente arrivare sui nostri schermi.

Ma quando è esattamente l’ora di uscita della quinta stagione di Cobra Kai per i fan che vogliono guardare i nuovi episodi non appena escono?

Cobra Kai | Annuncio della data della quinta stagione | Netflix BridTV 9874 Cobra Kai | Annuncio della data della quinta stagione | Netflix https://i.ytimg.com/vi/Wrmx6gc0a8I/hqdefault.jpg 1007423 1007423 centro 13872

Anteprima della trama della quinta stagione di Cobra Kai

Dopo gli eventi drammatici del finale della stagione 4, che ha visto Cobra Kai vincere l’All Valley Tournament con mezzi nefasti, Terry Silver ha in programma di espandere il suo impero in crescita nella stagione 5.

Con l’apertura di più dojo Cobra Kai in tutta la città, lo stile di karate “No Mercy” di Silver sta diventando sempre più dominante, lasciando Daniel LaRusso senza altra scelta che passare all’offensiva e chiedere l’aiuto di un vecchio nemico, Chozen, per combattere le avances di Silver.

Altrove, Johnny Lawrence ha fatto un passo indietro rispetto al karate per concentrarsi sulla riparazione del danno che ha causato, ma dovrà fare alcune scelte difficili nel conflitto a venire.

E Miguel si ritrova nel suo viaggio mentre viaggia in Messico alla ricerca del suo padre biologico.

Cobra Kai © Netflix

Data e ora di uscita di Cobra Kai stagione 5

La quinta stagione di Cobra Kai uscirà su Netflix venerdì 9 settembre 2022 e sarà disponibile a mezzanotte Pacific Time.

Come la maggior parte delle serie Netflix, la nuova stagione verrà rilasciata contemporaneamente in tutto il mondo e per vari fusi orari che si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 BST nel Regno Unito

9:00 CEST in Europa

12:30 IST in India

17:00 AEST a Sydney, Australia

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

Quanti episodi in totale?

La quinta stagione di Cobra Kai sarà composta da 10 episodi in totale.

Il numero di episodi non dovrebbe sorprendere i fan veterani dello spettacolo poiché ogni stagione di Cobra Kai fino ad oggi ha caratterizzato 10 episodi ciascuno.

Tutta la stagione 5 di Cobra Kai verrà rilasciata contemporaneamente, il che significa che i fan potranno guardare la nuova stagione al proprio ritmo senza dover aspettare settimanalmente o per una parte 2 come abbiamo visto con Stranger Things all’inizio di quest’anno.

Cobra Kai © Netflix | Curtis Bonds Baker

La quinta stagione di Cobra Kai sarà disponibile per lo streaming su Netflix da venerdì 9 settembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, la data di uscita dell’episodio 2 della sesta stagione di Rick e Morty e l’influenza di Die Hard