Quando sono i nuovi episodi su Netflix?

Anche se potrebbe non vantare un budget gigantesco come The Witcher, After Life di Ricky Gervais ha ancora trovato una casa amorevole su Netflix quando ha debuttato nel 2019.

Dopo quasi due anni di assenza, la commedia drammatica nera dovrebbe finalmente tornare sui nostri schermi nel 2022.

Ma quando è l’ora di uscita di Netflix della terza stagione di After Life e in quanti episodi sarà composta la nuova puntata?

Dopo la vita | Trailer ufficiale della stagione 3 | Netflix

Di cosa tratta After Life?

After Life è arrivato sui nostri schermi per la prima volta a marzo 2019 prima che una seconda stagione seguisse l’esempio nell’aprile 2020. Ora, la tanto attesa terza e ultima stagione dello show arriverà su Netflix.

Interpretato da Ricky Gervais, che scrive e dirige anche, la commedia drammatica nera racconta la storia di Tony, uno scrittore per il quotidiano locale che finisce in un attacco di depressione dopo la morte di sua moglie, Emma.

Dopo aver iniziato lentamente a riconoscere che la vita deve continuare, un’altra sconfitta nella seconda stagione minaccia di far crollare di nuovo il mondo di Tony.

Data e ora di uscita della terza stagione di After Life

La terza stagione di After Life sarà pubblicata su Netflix venerdì 14 gennaio 2022.

I fan che vogliono guardare i nuovi episodi non appena usciranno potranno farlo da mezzanotte Pacific Time negli Stati Uniti. In tutto il mondo, ciò si traduce in:

12:00 PT negli Stati Uniti

3:00 ET negli Stati Uniti

8:00 GMT nel Regno Unito

9:00 CET in Europa

13:30 IST in India

19:00 AEDT a Sydney, Australia

Quanti episodi nella stagione 3?

La terza stagione di After Life dovrebbe essere composta da sei episodi in totale.

Il conteggio degli episodi dovrebbe sorprendere i fan più esperti poiché entrambe le stagioni 1 e 2 includevano anche sei capitoli ciascuna.

Purtroppo, tuttavia, una volta terminata la stagione 3, porrà fine al viaggio di Tony in After Life poiché è già stato confermato che il terzo capitolo dello show sarà anche l’ultimo.

After Life stagione 3 sarà disponibile per lo streaming su Netflix dal 14 gennaio 2022.

