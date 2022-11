Quando saranno le stagioni 6 e 7 di “Outlander” su Netflix?

straniero la sesta stagione è o sarà su Netflix nella maggior parte delle regioni del mondo nei prossimi due anni con una settima stagione in arrivo. Ecco il programma completo di rilascio di Netflix per straniero stagioni 6 e 7.

Distribuito da Sony Pictures Television, straniero è uno Starz Original in onda dal 2014. La sua stagione più recente, la sesta stagione, consisteva in 8 episodi ed è andata in onda tra il 6 marzo e il 1 maggio 2022 (ricorda questa data per dopo). La serie continua ad essere un colosso e mentre una settima stagione deve ancora essere confermata, una serie prequel è in arrivo.

La serie fantasy appare spesso nella top 10 di Netflix in tutto il mondo con la maggior parte delle regioni Netflix che portano lo spettacolo ma con capacità diverse.

La sesta stagione di straniero vede una continuazione della lotta di Claire e Jamie per proteggere coloro che amano mentre affrontano le prove e le tribolazioni della vita nell’America coloniale.

Quando straniero essere su Netflix Canada, Australia e altre regioni?

Molte regioni di Netflix hanno ricevuto episodi settimanali della sesta stagione di Outlander e, di conseguenza, tutti gli episodi sono ora in streaming. Queste regioni includono:

Belgio

Francia

India

Malaysia

Giappone

Hong Kong

Polonia (nessun marchio Netflix Original)

Corea del Sud

Singapore

La maggior parte delle altre regioni principali di Netflix riceverà Straniero, ma non è etichettato come Netflix Original. Nella maggior parte di questi casi, un distributore locale porta lo spettacolo in onda, e poi arriva su Netflix in un secondo momento.

Le regioni che non ricevono episodi settimanali dello spettacolo includono:

Paesi Bassi

Australia

Argentina

Brasile

Sud Africa

Messico

Svezia

Le nuove stagioni in queste regioni in genere arrivano esattamente un anno dopo la prima della serie. La quinta stagione, ad esempio, è arrivata su Netflix Australia il 17 febbraio 2021. La serie ha iniziato a trasmettere nuovi episodi il 16 febbraio 2020.

Se è così per la sesta stagione, puoi farlo aspettarsi che cada in altre regioni sopra elencate intorno al 6 marzo 2023.

In Canada, la stagione 5 è stata aggiunta per circa 11 mesi, quindi anche tu puoi aspettarti che arrivi alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Alcune di queste regioni riceveranno la nuova stagione molto più tardi di quanto sopra elencato, quindi tieni d’occhio la sezione più recente di Netflix per maggiori informazioni.

Quando straniero la sesta stagione sarà su Netflix negli Stati Uniti?

Israele e gli Stati Uniti hanno finalmente ricevuto la quinta stagione nel maggio 2022.

Come abbiamo notato nei programmi precedenti per stranieroNetflix USA riceve nuove stagioni di straniero esattamente due anni dopo la fine della messa in onda negli Stati Uniti. Ciò significa che probabilmente non lo vedremo stagione 6 di straniero su Netflix USA fino al 1 maggio 2024.

Quando straniero la stagione 7 sarà su Netflix?

Sì, straniero è stata rinnovata per una settima stagione.

Tornerà per 16 episodi e sarà basato su Un soffio di neve e cenere e Un’eco nell’osso.

La serie non dovrebbe andare in onda fino al 2023, il che significa che se vivi in ​​Belgio, Francia, India, Malesia, Giappone, Hong Kong, Polonia, Corea del Sud o Singapore riceverai episodi settimanali per tutto il 2023. Quelli al di fuori di queste regioni riceveranno molto probabilmente nel 2024 e quelli negli Stati Uniti non lo riceveranno fino al 2025.

Perché non lo è straniero su Netflix Regno Unito?

Una delle regioni importanti non in streaming straniero a qualsiasi titolo è Netflix nel Regno Unito.

Questo perché all’inizio i diritti di streaming sono stati venduti ad Amazon Prime Video, dove lo spettacolo continua a trasmettere in streaming dal momento della pubblicazione.

Inoltre, abbiamo avuto notizie ancora più buone di recente per straniero fan. Secondo quanto riferito, una serie prequel è in fase di sviluppo per Starz. Non è noto se questo arrivi a Netflix in modo simile. Con StarzPlay in crescita in tutto il mondo, Starz potrebbe scegliere di inserirlo ma, come promemoria, Sony è l’ultimo proprietario dello spettacolo.

Non vedi l’ora di guardare straniero stagione 6 su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.