Quando saranno le stagioni 4, 5 e 6 di “Young Sheldon” su Netflix?

Il giovane Sheldon concluderà presto la sua quinta stagione su CBS ed è stato anche rinnovato fino alla stagione 7 sulla rete. Per alcuni su Netflix, riceverai a breve la stagione 5 e per quelli nel Regno Unito, stai ancora aspettando la stagione 4, ma l’attesa terminerà a novembre 2022.

La serie prequel spin-off di La teoria del Big Bang che è andato in onda per la prima volta a partire dal 2017 è ora alla sua quinta stagione che dovrebbe concludersi a maggio 2022. Come accennato, lo spettacolo è stato rinnovato fino al 2023/24.

Al momento in cui scrivo, Netflix detiene i diritti di streaming per Young Sheldon solo in quattro paesi. Quelli sono il Regno Unito, l’Australia, l’Italia e la Svizzera. Se lo contrapponiamo a La teoria del Big Bangè attualmente disponibile in almeno 16 paesi, anche se l’abbiamo visto partire in molte regioni con il lancio di HBO Max.

Netflix ha concesso in licenza per la prima volta le stagioni 1-3 dello spettacolo nel Regno Unito e in Australia nell’ottobre 2021. L’Italia e la Svizzera hanno poi ricevuto la serie (tutte e quattro le stagioni) nell’aprile 2022.

Per quasi tutte le altre regioni, avrai bisogno di un abbonamento HBO Max per guardare Young Sheldon. Se ti stai chiedendo perché non è Paramount+ di cui avrai bisogno perché va in onda sulla CBS, è perché lo spettacolo è prodotto per la CBS dalla Warner Brothers Television.

Quando sarà la quarta stagione di Young Sheldon su Netflix UK?

Netflix UK sta ancora aspettando la stagione 4 di Il giovane Sheldon.

Ciò è probabilmente dovuto al fatto che lo spettacolo ha venduto i suoi diritti di trasmissione a Channel 4 (va in onda su E4) e Netflix deve aspettare fino alla scadenza di tali diritti prima di saltare.

Quei diritti sono ora scaduti e ne abbiamo la conferma Il giovane Sheldon la stagione 4 uscirà su Netflix UK il 1° novembre 2022.

Quando sarà la quinta stagione di Young Sheldon su Netflix?

Per quelli in Australia, potresti ricevere la nuova stagione a gennaio 2023 perché la stagione 4 è arrivata a gennaio 2022 (gli spettacoli vengono spesso rinnovati su cicli).

Per quelli in Italia e Svizzera, ci aspettiamo che la stagione 5 arrivi da qui ad aprile 2023, anche se, ancora una volta, abbiamo bisogno di più dati per dare una previsione più accurata.

Per quanto riguarda il Regno Unito, probabilmente dovrai aspettare fino alla fine del 2023 per la stagione 5 di Il giovane Sheldon.

Quando arriverà la sesta stagione di Young Sheldon su Netflix?

La sesta stagione di Young Sheldon è stata presentata in anteprima su CBS a settembre 2022 e non arriverà su Netflix fino al 2024 circa, ma ne parleremo più avanti.

Non vedi l’ora che arrivino le nuove stagioni di Il giovane Sheldon in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.