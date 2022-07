Quando saranno le stagioni 3-4 di “Zoey 101” su Netflix?

Zoey 101 è di tendenza nelle prime 10 classifiche di Netflix negli Stati Uniti dopo aver aggiunto le prime due stagioni dello spettacolo Nick nel giugno 2022. Come tutti i fan dello spettacolo sapranno, a Netflix mancano le stagioni di Zoey 101 che non sono arrivate, ma lo faranno arriverà presto? Abbiamo una brutta notizia.

In onda tra il 2005 e il 2008, Zoey 101 è stato uno dei tanti spettacoli prodotti da Dan Schneider e probabilmente ha lanciato la carriera di diversi attori alle prime armi dell’epoca. Lo spettacolo si concentra su un gruppo di amici della Pacific Coast Academy.

Tra le star dello spettacolo c’era Jamie Lynn Spears (che attualmente recita in Netflix’s Magnolie dolci recentemente rinnovato per la terza stagione), Paul Butcher, Victoria Justice (protagonista di Vittorioso anche su Netflix e su Netflix Un abbinamento perfetto e Aldilà del Partito), Sean Flynn, Kristin Herrera, Christopher Massey e Alexa Nikolas.

Netflix ha aggiunto le stagioni 1-2 di Zoey 101 insieme a una sfilza di altri classici live-action di Nickelodeon, tra cui Tutto quello, Kenan e Kel, Guida alla sopravvivenza nelle scuole declassificate di Neded ovviamente, Zoey 101.

In totale, Netflix sta ora trasmettendo in streaming tutti i 26 episodi delle prime due stagioni (in particolare hanno diviso Spring Break-Up in due episodi nella stagione 2) ma mancano 36 episodi che componevano le stagioni 3 e 4.

Ora, ecco che arriva la cattiva notizia.

La licenza di solo due stagioni dello spettacolo di quattro stagioni è stata fatta apposta in questo caso e sulla base di aggiunte storiche dei classici programmi di Nick a Netflix (come iCarly e I thunderman) non vedremo affatto le stagioni 3-4 aggiunte.

La ragione di ciò è che la Paramount (in precedenza ViacomCBS), la proprietaria di Nickelodeon e quindi di questo titolo, sta sfruttando Netflix per ottenere spettatori su Zoey 101 nella speranza che sarai abbastanza disperato da andare e iscriverti al loro servizio di streaming.

Cos’è questo servizio di streaming rivale? Bene, si chiama Paramount+ che, per la maggior parte, è la casa per la maggior parte della vasta libreria di Nickelodeon. Lì troverai tutte e 4 le stagioni disponibili in HD. È disponibile anche una versione di Paramount+ supportata dalla pubblicità in cui è possibile ridurre il costo dell’abbonamento.

Netflix, in base alle nostre informazioni, manterrà le prime due stagioni di Zoey 101 per un periodo di due anni, il che significa che Netflix US porterà lo spettacolo fino al 2024.

Abbiamo tutti questi programmi e tutti i programmi di Nickelodeon attualmente disponibili su Netflix (completi o incompleti) elencati qui.

Ti sarebbe piaciuto vedere più stagioni di Zoey 101 aggiunto a Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.