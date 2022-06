Quando saranno le stagioni 16-20 di “NCIS” su Netflix?

NCIS è tornato per la stagione 19 su CBS e se stai cercando di recuperare il ritardo su Netflix, gli Stati Uniti sono ancora enormemente indietro rispetto allo show di successo della CBS. A questo punto, sembrerebbe che le stagioni 16, 17, 18 e ora la stagione 19 non arriveranno affatto su Netflix. Ecco cosa sappiamo e perché è così.

Vale la pena notare che solo Netflix USA ha attualmente accesso NCIS e non ci aspettiamo che altre regioni ricevano nessuna delle stagioni precedenti in futuro. Di conseguenza, questo articolo è rivolto ai Netflixer negli Stati Uniti.

NCIS è sui nostri schermi da oltre 15 anni e i fan continuano a tornare per saperne di più. Il franchise ha generato più spin-off nel corso della sua corsa con titoli come NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans ma solo la serie originale riceveva aggiornamenti regolari su Netflix.

Per coloro che sono nuovi nello spettacolo, “The Major Case Response Team” fa parte del servizio investigativo criminale navale immaginario. La squadra ha sede a Washington DC nell’ufficio sul campo di Washington Navy Yard. Se un crimine viene commesso da un membro del Corpo dei Marines o della Marina, l’MCRT viene inviato per indagare.

La serie è in particolare una delle serie acquisite più seguite su Netflix USA. I dati della Top 10 di Nielsen continuano a mostrare che la serie è un enorme richiamo per gli utenti poiché acquisisce 586 milioni di minuti nella settimana tra il 23 agosto e il 29 agosto da solo.

Will stagioni 16-20 di NCIS alla fine verrà rilasciato su Netflix?

Dal 2018, due dei principali titoli della CBS su Netflix non hanno più ricevuto aggiornamenti annuali.

La stagione 15, che è ancora l’ultima stagione su Netflix, è stata aggiunta a giugno 2018 e da allora, NCIS e Menti criminali non sono stati aggiornati. Menti criminalicome forse saprai, lascerà Netflix alla fine di giugno 2022.

Allora cosa sta succedendo? Ufficialmente né CBS né Netflix ci hanno fornito una dichiarazione sul futuro dello show ma l’indicazione è che il contratto per ottenere gli aggiornamenti annuali è terminato e ora probabilmente stiamo aspettando il giorno in cui i due titoli verranno sottratti a Netflix in favore di Paramount+ di ViacomCBS.

Parlando di Paramount+, ViacomCBS spera già che la mancanza delle tre stagioni mancanti sia sufficiente per passare alla sua piattaforma recentemente rilanciata.

A partire dal 2022, Paramount+ è il modo migliore per guardare NCIS. Non intendiamo che nel senso che Paramount+ sia il miglior servizio di streaming, ci riferiamo al fatto che è l’unico modo per guardare ogni stagione di NCIS compresi quelli nuovi. Le stagioni Netflix mancanti sono su Paramount+ e il servizio riceve anche nuovi episodi subito dopo la messa in onda.

Anche altri due programmi della CBS che ricevevano aggiornamenti regolari su Netflix si sono fermati, ma inoltre hanno lasciato Netflix. Hawaii Cinque-0 ha lasciato Netflix nel febbraio 2019 e Sangue blu ha seguito l’esempio nel novembre 2019. Entrambi gli spettacoli saranno disponibili per lo streaming solo su Paramount + (in precedenza CBS All Access).

Ci aspettiamo di quali stagioni NCIS sono su Netflix per partire, ma le nostre informazioni suggeriscono che non sarà fino al 2024 attualmente.

È NCIS su Netflix in altre regioni?

Per i fan dello spettacolo nel Regno Unito, NCIS, sfortunatamente, non è su Netflix. Lo spettacolo è passato da Sky negli ultimi anni (gli spin-off no) con Disney+ e Prime Video in streaming con 19 stagioni disponibili su Disney+ e 16 su Prime.

In una situazione simile per Canada e Australia, lo spettacolo non è attualmente in streaming nemmeno su Netflix.

In Canada, lo spettacolo è passato da GlobalTV nell’ultimo anno con tutte le 19 stagioni disponibili su Paramount+.

In Australia, lo spettacolo è ora disponibile anche su Paramount+ ma 17 stagioni sono disponibili anche su Binge.

Vorresti che Netflix avesse le stagioni dalla 16 alla 20 su Netflix? Sarai triste da vedere NCIS lasciare Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto.