Quando saranno disponibili le stagioni 15 e 16 di “Heartland” su Netflix?

Heartland è uno dei preferiti dai fan su Netflix, ma purtroppo il servizio non ottiene nuove stagioni così velocemente come molti vorrebbero. La stagione 15 deve ancora arrivare su Netflix negli Stati Uniti e altri stanno attualmente aspettando la stagione 16 dello show, recentemente annunciata. Ecco l’imminente programma di rilascio previsto per Heartland stagioni 15 e 16 su Netflix.

Se stai cercando uno spettacolo per abbuffarti di molti episodi, forse non c’è posto migliore per iniziare Heartland. Con ora oltre 200 episodi disponibili, è un grande dramma familiare.

Ecco cosa puoi aspettarti se non hai mai visto lo spettacolo prima:

“La coraggiosa adolescente Amy sta vacillando per la morte improvvisa di sua madre quando lei e suo nonno vengono minacciati di perdere il loro ranch di cavalli”.

La maggior parte delle regioni di Netflix in tutto il mondo trasmette in streaming Heartland, ma non ovunque ha pieno accesso allo spettacolo.

Quando sarà la stagione 15 di Heartland su Netflix negli Stati Uniti?

Quindi, per gli Stati Uniti, stai ancora aspettando la stagione 15 anche se la maggior parte delle regioni internazionali sta ora trasmettendo in streaming tutti i 10 episodi.

Il motivo di questo extra lungo è stato quello Heartland la stagione 15 sarà un’esclusiva a tempo di UP Faith & Family per un determinato periodo di tempo.

La nuova stagione è andata in onda settimanalmente a partire dal 17 marzo 2022 e probabilmente fino al prossimo marzo (marzo 2023) sarà in esclusiva per UP Faith & Family negli Stati Uniti.

Ciò significa che ci aspettiamo Netflix USA riceverà la stagione 15 di Heartland tra marzo e aprile 2023.

La stagione 15 di #Heartland debutterà il 17 marzo in esclusiva su UP Faith & Family! Ecco un assaggio di cosa c’è in serbo nella nuova stagione. pic.twitter.com/niHJtKTByy — UP Faith & Family (@UPFaithFamily) 17 febbraio 2022

Nella stagione 15, Drew Davis e Baye McPherson si sono uniti al cast e se stai entrando nella stagione 15 fredda, il blog introduttivo della stagione 15 sul sito web della CBC fornirà alcune informazioni su cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione:

“Nella stagione 15 di Heartland, metteranno in pratica ciò che hanno imparato. La scorsa stagione, Amy ha detto addio al passato. In questa stagione, abbraccia il futuro: crescendo sua figlia, lavorando con i cavalli che continuano a curarla, aprendosi a una nuova fase della sua vita e della sua professione. Sta andando avanti e si sente determinata a lasciare un’eredità. In effetti, Jack, Lisa, Lou e Tim hanno tutti deciso che ora non è il momento di ritirarsi, ma di crescere, creare nuovi sogni e realizzare quelli vecchi. E, come sempre, la famiglia si unirà per aiutarsi a vicenda… e alla fine diventerà più forte che mai”.

Quando sarà disponibile la stagione 16 di Heartland su Netflix in altre regioni?

Buone notizie! Lo spettacolo torna per una sedicesima stagione. Annunciata a giugno 2022, questa stagione sarà ampliata di 15 episodi. Dovrebbe essere trasmesso in Canada su CBC e CBC Gem a partire dall’autunno 2022.

A livello internazionale, Heartland ha avuto una piccola scossa nell’ultimo anno con quelle stagioni precedenti aggiunte come accennato in precedenza, ma ciò non dovrebbe impedire alla stagione 16 di arrivare su Netflix.

Una volta che lo spettacolo sarà andato in onda in Canada, sarà quindi gratuito per essere aggiunto a Netflix a livello internazionale.

Per la maggior parte delle regioni, hai ricevuto la stagione 15 esattamente 4 mesi dopo la data finale. Aspettandosi lo stesso per la stagione 16, vedrai la stagione 16 di Heartland su Netflix nella primavera del 2023.

Netflix Canada ha ricevuto la stagione 15 circa 6 mesi dopo il finale della stagione 15, quindi possiamo aspettarci un’altra data di uscita estiva per la stagione 16 in base allo stesso programma.

Terremo aggiornato questo post una volta che avremo date di trasmissione stabili.

Per quanto riguarda una data di uscita di Netflix negli Stati Uniti per la stagione 16 di Heartlandè troppo presto per dirlo, ma se assumiamo che lo spettacolo sia di nuovo un’esclusiva di UP Faith & Family, probabilmente non lo vedremo disponibile fino alla primavera del 2024 al più presto.

Non vedi l’ora che arrivino le stagioni 15 e 16 di Heartland su Netflix? Fateci sapere nei commenti.