Quando sarà “The Woman King” su Netflix?

Il nuovo attesissimo film di Viola Davis, The Woman King, sta per atterrare nei cinema di tutto il mondo e arriverà su Netflix in due regioni entro il prossimo anno, con altri che seguiranno più avanti.

Avendo appena debuttato al TIFF con ottime recensioni su tutta la linea, il film punta a un’uscita nelle sale il 16 settembre 2022.

Diretto da Gina Prince-Bythewood, il film parla di un’unità guerriera tutta al femminile che ha protetto il Dahomey nell’Africa occidentale nel 19° secolo.

Viola Davis guida il cast ma presenta anche i talenti di Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim e John Boyega.

Quando La donna re essere su Netflix negli Stati Uniti?

Il film arriverà su Netflix come parte dell’accordo raggiunto nel 2021 che porta tutte le uscite cinematografiche al servizio per la prima finestra.

Mentre i nodi dell’accordo sono ancora in fase di elaborazione, finora sappiamo che il film dovrebbe arrivare su Netflix da qualche parte tra 120 giorni (che è quando Umma ha colpito Netflix) e 168 giorni (che è quando Inesplorato colpire Netflix).

Ciò significa che attualmente ci aspettiamo The Woman King in streaming su Netflix USA btra il 14 gennaio 2023 e il 3 marzo 2022.

Altri film Sony diretti a Netflix negli Stati Uniti nei prossimi mesi includono Padre Stu, Treno ad alta velocità, Voglio ballare con qualcuno, e Devozione.

Quando La donna re essere su Netflix in India?

Anche Netflix India è attualmente in un accordo di prima uscita con Sony Pictures, anche se è molto più facile prevedere le date di uscita rispetto agli Stati Uniti.

In India, immancabilmente, hanno ricevuto nuovi film Sony esattamente 120 giorni dopo la loro uscita nelle sale. Ciò significa che dovresti ricevere il film a gennaio 2023.

Altre regioni di Netflix trasmetteranno in streaming The Woman King?

La risposta probabile è sì, anche se non abbiamo dettagli e non è presto.

Netflix in più regioni riceve prontamente nuovi film Sony, sebbene né Netflix né Sony promuovano alcun accordo.

Netflix Canada e Regno Unito ricevono i film Sony circa 2 anni dopo la loro uscita nelle sale. Ciò vale anche per regioni come Belgio, Grecia, Giappone, Polonia, Spagna, Svezia e Sud Africa.

Ciò significherebbe che Netflix in queste regioni vedrà La donna re aggiunto nel 2024.

Altre regioni dovranno aspettare ancora di più.

Aggiorneremo questo post con ulteriori informazioni su quando La donna re sarà su Netflix nei prossimi mesi.