Quando sarà “The Beauty Queen of Jerusalem” Part 3 su Netflix?

Netflix in alcune regioni ora trasmette due parti della serie drammatica israeliana La regina di bellezza di Gerusalemme e la buona notizia è che è in arrivo altro ma, a differenza del tempo tra le parti 1 e 2, probabilmente dovremo aspettare più a lungo per la stagione 2 (o la parte 3 come sarà etichettata su Netflix). Ecco cosa sappiamo.

Se non conosci, lo spettacolo israeliano è ambientato nei primi anni del 1900 e ruota attorno a una donna delle pulizie di nome Rosa che sposa un negoziante che ama un’altra donna, una scelta che ha avuto un impatto sulla sua dinamica con la figlia maggiore Luna per decenni.

Ricordiamo che Netflix in solo nove paesi sta trasmettendo la serie in streaming con altri che al momento non dovrebbero ricevere le parti 1 e 2. Le regioni che trasportano La regina di bellezza di Gerusalemme includere:

stati Uniti

Regno Unito

Argentina

Francia

Israele

Polonia

Portogallo

Spagna

Svizzera

Netflix ha ricevuto la prima stagione (ora ribattezzata Stagione 1: Parte 1) il 20 maggio 2022 e la parte 2 è arrivata il 29 luglio 2022.

Sebbene sia stata etichettata come Netflix Original, la serie è in realtà di proprietà e trasmessa in Israele sulla rete Yes (in particolare Yes Drama).

Come Netflix riconfeziona la prima stagione di Beauty Queen of Jerusalem

Prima di approfondire la stagione 2, dovremmo notare che il modo in cui Netflix presenta la serie è molto diverso da come lo spettacolo è andato in onda originariamente.

In Israele, la prima stagione dello show è andata in onda nel corso di 44 episodi (parte 1 composta da 27 episodi e la seconda in 17). Su Netflix, questi episodi vengono combinati per tempi di esecuzione più lunghi e divisi in due stagioni da 10 episodi (20 in tutto).

Di conseguenza, nonostante sembrino disponibili due stagioni dello show, quello che stiamo effettivamente vedendo su Netflix ora è solo la prima stagione completa.

La regina di bellezza di Gerusalemme tornerà per la parte 3 / stagione 2 completa

Stiamo ricevendo altri episodi di The Beauty Queen of Jerusalem, ma i dettagli sulla nuova stagione devono ancora essere annunciati.

L’annuncio del rinnovo è arrivato a EAST Tel Aviv nel dicembre 2021, ma è stato riaffermato da Variety nel 2022. Le riprese della seconda stagione sono iniziate a giugno 2022 e, secondo alcuni rapporti, andranno in onda in Israele non appena alla fine del 2022.

Altri rapporti suggeriscono che le riprese potrebbero aver subito battute d’arresto dopo che una delle star principali della serie si è ritirata dalle riprese.

Anche se non sappiamo esattamente quanto tempo dopo la sua messa in onda su YES in Israele prima che arrivi su Netflix, la nostra migliore stima in questo momento è che la serie tornerà al più presto nel 2023, ma ti terremo aggiornato.

Non vedi l’ora di altri episodi di Regina di bellezza di Gerusalemme su Netflix? Fateci sapere nei commenti.