Quando sarà su Netflix la “Bestia” di Idris Elba?

Le uscite nelle sale sono poche e lontane tra loro nell’agosto 2022, ma uno dei grandi nuovi film in uscita lo è Bestia, il nuovo thriller con protagonista Idris Elba. Con il film nei cinema per il prevedibile, arriverà alla fine su Netflix? La risposta per la maggior parte è sì, ma quando dipende da dove vivi.

Diretto da Baltasar Kormákur, il nuovo thriller di sopravvivenza della Universal è interpretato da Idris Elba, che porta le sue figlie adolescenti alla Monpani Game Reserve in Sud Africa. Le cose vanno storte dopo che un branco di leoni li dà la caccia.

Il film sta ricevendo recensioni contrastanti e positive con il consenso della critica, secondo RottenTomatoes, che afferma che “Il mirabilmente magro ma alla fine usa e getta Bestia è proprio il film che stai cercando.

Beast non sarà su Netflix USA fino al 2026

Grazie a un accordo raggiunto tra Netflix e Universal nel 2021, sappiamo che Beast alla fine arriverà su Netflix.

L’accordo afferma:

“Come parte dell’accordo, Netflix concederà anche in licenza i diritti per l’intera serie animata e live action di UFEG circa 4 anni dopo il rilascio, nonché i diritti per selezionare titoli dalla vasta libreria di film della Universal”.

Ciò significa che ci aspettiamo di vedere Bestia atterrare su Netflix USA nel 2026 al più presto in assoluto.

È un tempo eccezionalmente lungo da aspettare, quindi se sei disperato, è meglio andare al cinema o aspettare che la finestra del cinema finisca e poi si dirigerà a Peacock per la sua prima finestra.

Il film sarà su Peacock ovunque tra ottobre 2022 e dicembre 2022 e rimarrà lì per 18 mesi. Dopodiché, si dirigerà verso Starz.

Beast sarà su Netflix a livello internazionale?

A differenza degli Stati Uniti, non abbiamo informazioni sulle finestre in altre regioni.

Tuttavia, possiamo guardare le aggiunte quest’anno e anni prima e indovinare quali regioni Netflix riceveranno Bestia nei prossimi mesi e anni.

Alcuni dell’Europa centrale riceveranno nuovi film Universal entro 3 mesi. Abbiamo visto Il 355 aggiunti alla Repubblica Ceca, Ungheria, Romanic e Slovacchia nella stessa finestra di pagamento 1 Peacock negli Stati Uniti ottiene film. Sulla base di ciò, quelle regioni di Netflix riceveranno il film tra ottobre 2022 e dicembre 2022.

Netflix in Corea del Sud riceverà nuovi film Universal circa un anno dopo il suo debutto nelle sale, il che significherebbe che lo riceveranno nel 2023.

Per la maggior parte degli utenti Netflix in paesi come Canada, Giappone, Sud Africa, India e Regno Unito, riceverai nuovi film Universal circa 2 anni e mezzo dopo la loro uscita nelle sale. Ciò significa che non lo vedrai su Netflix almeno fino al 2024.

Netflix ha un sacco di intrattenimento Idris Elba per tenerti soddisfatto nel frattempo. I titoli rilasciati includono il primo grande film originale di Netflix, Bestie di nessuna nazione, e la serie comica Alzati Charlie (cancellato dopo una sola stagione).

I prossimi progetti includono il film per la serie della BBC Lutero in arrivo esclusivamente su Netflix al di fuori del Regno Unito e recentemente annunciato per apparire nell’adattamento a fumetti di Netflix, Bang!.

Verrai a controllare? Bestia nei teatri? Fatecelo sapere nei commenti in basso.