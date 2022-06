Quando sarà pubblicata la seconda stagione di “Money Heist: Korea- Joint Economic Area” su Netflix?

È stata una lunga attesa, ma finalmente l’adattamento coreano dell’amato Rapina di denaro è ora disponibile per lo streaming su Netflix. È arrivato solo il primo lotto di sei episodi e una seconda stagione sarà in arrivo su Netflix nel 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo finora Money Heist: Korea- Joint Economic Area stagione 2 su Netflix.

Prodotto da BH Entertainment e Content Zium, Money Heist: Korea- Joint Economic Area è una serie originale Netflix sudcoreana e adattamento dell’amato dramma poliziesco spagnolo La Casa di Carta (Rapina di denaro). Ad adattare la storia di Alex Pina è stato lo sceneggiatore Ryu Yong-Jae, assistito da Choe Sung-jun e Kim Hwan-Chae.

Sebbene l’adattamento coreano non corrisponda alla stessa qualità del suo predecessore spagnolo, ha il suo fascino e le sue stranezze che lo aiutano a distinguersi.

Quando è Money Heist: Korea- Joint Economic Area stagione 2 in arrivo su Netflix?

Al momento in cui scrivo, una data di uscita per la seconda stagione di Rapina di denaro deve ancora essere annunciato da Netflix.

È molto probabile che i restanti sei episodi arriveranno su Netflix prima della fine del 2022.

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Money Heist: Korea-Joint Economic Area stagione 2?

Le fasi finali del piano The Professors inizieranno ad avere effetto nella stagione 2.

A partire dal loro piano di fuga, Mosca aveva scavato un tunnel nel pavimento del caveau e alla fine ha colpito la terra. Entro i prossimi due giorni, Mosca potrà scavare il suo tunnel verso la libertà, lontano dalla zecca. Nel frattempo, gli ostaggi continuano a lavorare al finto tunnel come distrazione.

Trilioni di Won coreani non contrassegnati e non rintracciabili vengono stampati da Nairobi e da parte della forza lavoro della Zecca. In 72 ore il vinto non contrassegnato dovrebbe essere stampato, tagliato e pronto per essere spostato fuori con la loro fuga.

Sfortunatamente, per alcuni membri dell’equipaggio, le autorità hanno già identificato Rio, Nairobi e Berlino. Ciò significa che al momento della loro fuga, non avranno altra scelta che fuggire dal paese se vogliono avere la possibilità di una vita pacifica con le loro nuove ricchezze. Tuttavia, la malattia terminale di Berlino minaccia una vita di lusso dopo la rapina e farà tutto il necessario per assicurarne il successo.

In un’enorme svolta diversa dal dramma spagnolo, viene rivelato che The Professor una volta aveva insegnato economia all’università anni prima, dove aveva incontrato l’ex marito di Woo Jin, Kim Sangman. Impressionato dalle sue idee su una penisola coreana unificata, Sangman presentò The Professor a una figura influente, che poi lo assunse per scrivere il piano dietro l’unificazione e i piani per un’area economica congiunta. Tuttavia, se il professore usava il suo vero nome, il sospettoso compagno di polizia di Woo Jin potrebbe avere accesso all’identità del Professore, purché sappia esattamente dove cercare.

Qual è la risposta? Money Heist: Corea – Area economica congiunta?

Per ragioni che troviamo difficili da spiegare, sembra che l’adattamento coreano sia stato sottoposto a review bomb su IMDb. Allo stato attuale, la serie ha un terribile punteggio di 5,1, tuttavia, sei degli episodi inediti hanno ricevuto valutazioni prima che qualcuno avesse avuto la possibilità di vederli.

Se prendi la valutazione media dei primi 6 episodi, la serie dovrebbe avere una valutazione di 6,6. Considerando che la serie è stata oggetto di review bomb, c’è spazio per sostenere che la valutazione “vera” della serie dovrebbe essere considerevolmente più alta.

Quando prendi in considerazione che la serie ha una valutazione di 8,3 su mydramlist e un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, metti da parte la valutazione di IMDb.

Ci sarà una terza, quarta e quinta stagione di Money Heist: Korea – Joint Economic Area?

Come fan dell’originale Rapina di denaro sai, ci sono un totale di cinque stagioni su Netflix. Tuttavia, non è chiaro se Netflix abbia intenzione di portare l’adattamento coreano sulla stessa strada della sua controparte spagnola.

Prima del rilascio di Gioco del calamarola serie in lingua non inglese di maggior successo su Netflix è stata Rapina di denaroche all’epoca non aveva precedenti. Rapina di denaro è stata una serie che ha preso d’assalto il mondo e ha avuto i fan con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, e grazie a quella popolarità che ha permesso a Netflix di poter investire in più stagioni.

L’adattamento coreano di Rapina di denaro è un adattamento fantastico e fedele, ma la sua popolarità potrebbe faticare a raggiungere le vette del dramma spagnolo originale. Finché lo spettacolo è popolare e si comporta bene secondo i rigidi criteri di Netflix, potremmo vederne di più Money Heist: Corea – Area economica congiunta oltre la stagione 2.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Money Heist: Corea – Area economica congiunta stagione 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!