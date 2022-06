Quando sarà “Morbius” su Netflix?

Il film Marvel Sony Morbio è uscito nelle sale il 1 aprile e, sebbene non abbia dato vita al botteghino, è diventato un meme di Internet sin dal suo debutto. Il film è tra i primi lotti di film Sony a raggiungere Netflix nel primo accordo di finestra appena annunciato. Ecco cosa puoi aspettarti e quando puoi aspettarti Morbio su Netflix.

Di fronte a più ritardi, Morbio è stato vittima della pandemia e ancora una volta è stato ritardato nel gennaio 2022 dal 28 gennaio al 1 aprile 2022. Purtroppo, il film alla fine è uscito anche se con disprezzo della critica, ma è comunque riuscito a incassare 400 milioni al botteghino.

Parte del Marvel Comics Universe, il film è nell’universo condiviso di Spider-Man con Jared Leto, Matt Smith e Adria Arjona come protagonisti e Daniel Espinosa alla regia.

Ecco cosa puoi aspettarti dall’adattamento del cosiddetto Living Vampire:

“Il biochimico Michael Morbius cerca di curarsi da una rara malattia del sangue, ma inavvertitamente si infetta invece con una forma di vampirismo”.

Quando Morbio essere su Netflix negli Stati Uniti?

Cominciamo dagli Stati Uniti, dove il nuovo grande accordo con Sony è in gioco dal 1° gennaio 2022 (entriamo nei territori internazionali tra un secondo).

Mentre stiamo ancora risolvendo i nodi esatti di quando i nuovi film cinematografici di Sony arrivano su Netflix, abbiamo una buona idea grazie agli annunci sulla data di uscita di Inesplorato e Umma.

Entrambi i titoli arriveranno su Netflix ma non con un programma fisso uniforme. Invece, finora, abbiamo visto i film Sony arrivare su Netflix o 120 giorni dopo la loro uscita iniziale o 147 giorni come abbiamo fatto con Inesplorato.

Ciò significa che al momento ci aspettiamo che il film arrivi tra la fine di luglio 2022 e l’agosto 2022 attualmente.

Se arriverà 120 giorni dopo la sua uscita nelle sale, sarà su Netflix il 30 luglio (anche se vale la pena notare che è stato escluso dall’elenco completo delle uscite di luglio)

Se arriva 147 giorni come Inesplorato sarà su Netflix il 26 agosto 2022.

Possiamo fare un ulteriore passo avanti e confrontare il programma di rilascio con Cattivi ragazzi per la vita che alla fine è atterrato su Starz con un accordo simile. Quel film è stato presentato in anteprima nelle sale il 17 gennaio 2020. È stato poi aggiunto 201 giorni dopo a Starz il 5 agosto 2020. La sua data di scadenza da Starz, che abbiamo ottenuto, è attualmente fissata per il 4 febbraio 2022.

iniettato di sangue è stato aggiunto a Starz l’8 agosto 2020 dopo essere stato presentato per la prima volta a metà gennaio 2020 (circa 150 giorni), mentre se torniamo un po’ più indietro, il gli angeli di Charlie il riavvio è stato aggiunto a giugno 2020 dopo la prima a novembre 2019 (223 giorni).

Una volta Morbio è su Netflix, quindi terranno il film per 18 mesi prima che parta per le proprietà Disney (Hulu è la destinazione più probabile in questo caso).

Otterranno altre regioni Netflix Morbio?

Al momento, non c’è modo di sapere se Morbio raggiungerà Netflix a livello internazionale perché gli accordi che Sony ha con le regioni internazionali di Netflix non sono pubblicamente noti.

Quello che sappiamo, tuttavia, è che molte regioni di Netflix ottengono film Sony circa due anni dopo la loro uscita nelle sale. Uomini in Nero: Internazionale ad esempio, è uscito su Netflix in Canada e nel Regno Unito a maggio 2021 dopo essere stato rilasciato per la prima volta a giugno 2019.

Al di là di quelle regioni, molti film Sony compaiono ma non in nessun programma logico, ma ti terremo aggiornato.

Andrai al cinema a prenderlo Morbio o aspetterai che arrivi su Netflix?