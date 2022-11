Quando sarà la stagione 9 di “The Flash” su Netflix?

Il flash, come molti altri spettacoli su The CW, volgeranno al termine il prossimo anno. Essendo sui nostri schermi dal 2014, Il flash terminerà nel 2023 con la stagione 9 e arriverà su Netflix in alcune regioni.

Sviluppato da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, questo adattamento a fumetti DC è andato in onda su The CW per un decennio e ha interpretato Grant Gustin nei panni di Barry Allen.

Come molti spettacoli su The CW, Il flash terminerà presto a seguito della vendita della rete.

La serie non manterrà il suo solito orario autunnale su The CW e andrà in onda ad un certo punto all’inizio del 2023. Puoi anche aspettarti un numero di episodi più piccolo ridotto da 20 della scorsa stagione a 13 per l’ultima stagione.

Una volta concluso, lo spettacolo avrà oltre 180 episodi da abbuffarsi su Netflix.

Quando Il flash la stagione 9 sarà su Netflix negli Stati Uniti?

Cominciamo con la data di uscita negli Stati Uniti per Il flash stagione 9.

Lì, dovrai aspettare fino alla conclusione dello spettacolo e poi lo spettacolo arriverà su Netflix tra 7 e 9 giorni dopo la sua data di messa in onda finale.

Senza una data di inizio, prevediamo che questa sarà intorno all’estate 2023 al momento attuale.

Se non puoi aspettare fino alla data di uscita di Netflix per Il flash stagione 9, potrai guardare gli episodi sull’app The CW Seed.

Questa serie di The CW sarà uno dei tre programmi della rete a raggiungere Netflix negli Stati Uniti nel 2023 come parte di un accordo di uscita legacy che Netflix aveva con la rete.

Una volta aggiunta l’ultima stagione a Netflix, lo spettacolo rimarrà sul servizio di streaming per circa 5 anni.

Quando Il flash la stagione 9 sarà su Netflix in altre regioni?

In quasi tutte le altre regioni, ricevi gli episodi settimanali di The Flash.

Ciò include paesi e continenti come:

Canada

Europa

America Latina

Giappone

Polonia

Asia

Riceverai episodi settimanali ancora una volta a partire dall’inizio del 2023 e vedranno gli episodi cadere il giorno dopo la loro messa in onda negli Stati Uniti.

Se stai cercando un rewatch dell’Arrowverse, quelli negli Stati Uniti possono guardare principalmente dall’inizio alla fine direttamente su Netflix. Abbiamo una guida per gli spettatori sull’ordine di visualizzazione per Arrowverse qui.

Questo è anche uno degli ultimi titoli con licenza DC ad aver mai colpito Netflix, con Titani la stagione 4 arriverà anche su Netflix in alcune regioni. Tuttavia, Netflix ha ancora L’uomo di sabbia (ancora da rinnovare al momento della pubblicazione) e Dolcezza esclusivamente.

Non vedi l’ora di guardare la stagione 9 di Il flash su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.