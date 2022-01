Quando sarà la stagione 4 di “Fauda” su Netflix?

Fauda è una delle gemme nascoste della libreria Netflix e ciò che ha portato Lior Raz e Avi Issacharoff a lavorare esclusivamente con Netflix. Una quarta stagione di Fauda è in arrivo ora due anni dopo che la terza stagione è caduta sul servizio a livello globale. Ecco cosa devi sapere.

La serie continua a ottenere buone recensioni con lo spettacolo ancora con un 8.3/10 su IMDb. Suona anche relativamente bene in tutto il mondo, ma ha un seguito particolarmente buono negli Stati Uniti.

Se non hai familiarità con la serie israeliana, ecco cosa puoi aspettarti se decidi di buttarti. È una serie d’azione che descrive la “storia a due facce del conflitto israelo-palestinese. Un agente israeliano sotto copertura torna dalla pensione per dare la caccia a un militante palestinese che pensava di aver ucciso, mettendo in moto una catena caotica di eventi”.

Stagione 1 di Fauda è approdato per la prima volta su Netflix nel 2016 con le stagioni successive in arrivo ogni due anni nel 2018 e nel 2020.

Il successo della serie su Netflix ha portato Lior Raz e Avi Issacharoff a concludere accordi esclusivi con Netflix. Il loro primo titolo importante per Netflix al di fuori di Fauda è stato Mordi e fuggi che purtroppo è stato cancellato settimane dopo il debutto sul servizio.

Ha Fauda stato rinnovato per la stagione 4?

Quando si tratta del rinnovo di Fauda, in realtà non dipende da Netflix nonostante sia un Netflix Original nella maggior parte delle regioni. La rete televisiva israeliana YES è il principale distributore di Fauda mentre Netflix possiede semplicemente la distribuzione internazionale.

Secondo le fonti all’inizio sembrava un dato di fatto che ci sarebbe stata una quarta stagione. Israel Hayom ha riferito che (tradotto):

“Il creatore della serie, Avi Issacharoff, ha annunciato la scorsa settimana che stanno già lavorando a una quarta stagione per la serie di suspense e l’azione che segue la trama della banda sotto copertura”.

Il 14 settembre 2020 abbiamo finalmente ricevuto l’avviso tramite la pagina Facebook ufficiale di Fauda quella stagione quattro sarebbe tornata. In un post hanno detto: “La notizia che tutti stavamo aspettando! Fauda tornerà per la stagione 4! Ci vediamo presto!”.

Nel gennaio 2022, abbiamo dato il nostro primo sguardo alla stagione 4 di Fauda. Rivela in particolare che Lucifero l’attrice Inbar Lavi (che interpreta Eve nello show Netflix) apparirà nella nuova stagione.

Quando Fauda la stagione 4 sarà su Netflix?

Nessuna data di uscita è stata ancora fissata per la stagione 4 di Fauda, ​​anche se alcuni prevedono che inizierà la messa in onda nell’estate del 2022.

Anche se Netflix non riceverà episodi settimanali di Fauda, ​​dovrebbe ricevere la nuova stagione in modo tempestivo poco dopo che tutti gli episodi sono finiti in onda in Israele. Nelle ultime due stagioni, sono arrivate nuove stagioni tra una settimana e un mese dopo la conclusione della stagione.

Tutto ciò per dire che ci aspettiamo Fauda la quarta stagione arriverà su Netflix entro la fine del 2022.

Questo è tutto ciò che abbiamo per ora. Terremo aggiornato questo post man mano che sentiremo ulteriori informazioni sul futuro di Fauda. Non vedi l’ora di un’altra stagione su Netflix? Fateci sapere nei commenti.