Quando sarà la stagione 11 di “The Walking Dead” su Netflix?

Il morto che cammina è attualmente alla pausa di metà stagione per la sua undicesima e ultima stagione su AMC. Stagione 11 di Il morto che cammina alla fine atterrerà su Netflix in molte regioni del mondo, compresi gli Stati Uniti. Ecco quando puoi aspettarti l’ultima stagione di Il morto che cammina essere disponibile su Netflix.

Adattando i fumetti con lo stesso nome, lo spettacolo è stato un punto fermo sia su AMC che su Netflix (a seconda di dove vivi) ormai da anni. Netflix US ha portato lo spettacolo dal 2014 con nuove stagioni in arrivo ogni anno da allora in poi (tranne la stagione 10).

Anche la stagione 11 sta uscendo con il botto con una stagione ampliata. L’ultima stagione dovrebbe essere composta da 24 episodi, due in più rispetto alla stagione 10.

Come abbiamo visto prima, solo Il morto che cammina è su Netflix. Le altre serie spin-off hanno trovato la loro strada su altri servizi di streaming rivali in tutto il mondo, che si tratti di Amazon Prime, Disney+ o altrove.

Con la nuova stagione che ha iniziato la sua corsa finale su AMC il 22 agosto 2021. Ha concluso il suo ottavo episodio su AMC il 10 ottobre prima di essere interrotto a metà stagione. Attualmente dovrebbe andare in onda per il resto dell’ultima stagione a partire dal 20 febbraio 2022 con l’episodio “No Other Way”.

L’undicesima stagione arriverà su Netflix in circa 26 paesi secondo Unogs.

Data di uscita della stagione 11 di The Walking Dead

Tradizionalmente, Netflix ha nuove stagioni appena prima dell’inizio di quella successiva su AMC, ma non sarà così qui. Anche se non ci aspettiamo che questo aggiorni la data, è qualcosa da tenere a mente. Con una durata della stagione estesa, anche quella potrebbe avere un ruolo nella data di uscita di Netflix.

Sia Netflix USA che Netflix Canada hanno ricevuto insieme le stagioni precedenti, quindi ci aspettiamo che questa tendenza continui.

Quindi, anche se al momento non possiamo darti una data esatta, in base alle aggiunte passate dello spettacolo, ci aspettiamo stagione 11 di Il morto che cammina per arrivare su Netflix negli Stati Uniti e in Canada tra agosto e settembre 2022.

Le date di disponibilità di altre regioni varieranno, ma tutte le regioni che portano lo spettacolo lo vedranno alla fine nel corso del 2022.

The Walking Dead lascerà Netflix dopo l’arrivo della stagione 11?

Sì, alla fine The Walking Dead lascerà Netflix anche se non si sa da quanti anni. Possiamo guardare ad altri spettacoli di AMC come guida. Se Il morto che cammina segue Inferno su ruote orario delle partenze, vedremo lo spettacolo lasciare Netflix nel 2026.

A lungo termine al di fuori degli Stati Uniti, la nuova casa di streaming dello spettacolo è esclusivamente su Disney+. È qui che lo spettacolo risiede attualmente in un certo numero di regioni, incluso il Regno Unito

Negli Stati Uniti, sospettiamo che alla fine lo spettacolo si sposterà esclusivamente su AMC+.

Non vedi l’ora che arrivi la stagione 11 di Il morto che cammina in arrivo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.