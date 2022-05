Quando sarà la settima stagione di Workin’ Moms su Netflix?

Una delle sitcom sottovalutate su Netflix a livello globale è Mamme lavoratrici che ha appena abbandonato la sua sesta stagione nella maggior parte delle regioni. Creato da Catherine Reitman, lo spettacolo dovrebbe tornare per la settima stagione, quindi quando sarà la stagione 7 di Mamme lavoratrici essere su Netflix? Ecco la nostra migliore ipotesi.

Ora in cima a 70 episodi, Mamme lavoratrici è l’abbuffata comica perfetta su Netflix. Ha raggiunto quell’impressionante numero di episodi in soli 5 anni e arriva su Netflix esclusivamente al di fuori del Canada dopo la sua messa in onda iniziale su CBC.

Se devi ancora tuffarti nella sesta stagione (che è arrivata su Netflix il 10 maggio 2022), ecco cosa puoi aspettarti:

“Tornato per la sesta stagione, WORKIN’ MOMS riesamina le amicizie, le carriere impegnative, la maternità e il matrimonio. Ma quando si tratta di lavoro, famiglia e avere tutto… trovare un equilibrio è un’attività precaria”.

In particolare, Netflix Canada non porta ancora la stagione 6, dovresti ricevere la nuova stagione entro la fine dell’anno o all’inizio del prossimo.

Workin’ Moms è stato rinnovato per la stagione 7?

Ufficialmente, lo spettacolo è ancora in attesa di un rinnovo ufficiale, ma in realtà stanno attualmente preparando la settima stagione per la produzione in questo momento. Ci aspetteremmo di sentire un annuncio ufficiale dai social di Mamme lavoratrici nelle prossime settimane.

Secondo diversi elenchi di produzione, la produzione della stagione 7 dovrebbe iniziare il 20 giugno e durerà fino al 14 settembre 2022. Entrerà quindi in post-produzione che dovrebbe terminare a fine febbraio 2023.

Yael Staav è a bordo per dirigere gli episodi della settima stagione.

Ora, entrando in pura speculazione per il momento (lo aggiorneremo una volta che avremo date fisse) probabilmente possiamo quindi aspettarci che la serie andrà in onda su CBC in Canada nella primavera del 2023. Una volta che la serie sarà finita, come nelle stagioni precedenti, andremo in onda aspettati che la stagione 7 arrivi su Netflix tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate 2023.

Workin’ Moms è tra una razza rara di spettacoli su Netflix ora. Negli ultimi anni, Netflix ha smesso di raccogliere la distribuzione internazionale per gli spettacoli, sia che provenga da CBC dal Canada o da distributori locali di altre regioni. CBC ha in particolare prodotto Anne con una E, La convenienza di Kim, e L’insenatura di Schitt tutti sono ancora in streaming su Netflix (quest’ultimo dovrebbe lasciare Netflix negli Stati Uniti alla fine del 2022).

Non vedi l’ora di un’altra stagione di Mamme lavoratrici su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.