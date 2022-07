Quando sarà la seconda stagione di “That Girl Lay Lay” su Netflix?

Quella ragazza giaceva ha illuminato la top ten di Netflix con la prima stagione in onda su Nickelodeon alla fine del 2021 prima di approdare su Netflix a livello globale nel gennaio 2022. La serie ha ricevuto un ordine per la seconda stagione e dovrebbe raggiungere Netflix in tutto il mondo dopo la concorrenza su Nickelodeon.

Diretto da Alaya High, la serie Nick è stata commissionata per la prima volta a maggio 2021 con un ordine di 12 episodi per una sola stagione. L’artista hip-hop, e ora attrice, ha accumulato un enorme seguito (1,3 milioni su Instagram) nel corso degli anni alla giovane età di 15 anni.

Lo spettacolo parla di una studentessa di nome Sadie che aveva già abbastanza da fare con la scuola, ma la sua vita si complica ulteriormente quando il suo avatar da ragazza hype dal suo telefono prende vita.

Al di fuori degli Stati Uniti, la serie porta sia il marchio Netflix Original che il marchio Nickelodeon.

Questo non è del tutto unico, dato che Netflix ha rilasciato alcuni film di Nickelodeon con impostazioni di marketing simili. Sia Nickelodeon che Netflix hanno i diritti di marketing per lo spettacolo, con Netflix Futures e Nick che pubblicano clip su YouTube. È probabile (ma non confermato) che questa serie sia il primo titolo uscito dall’accordo Nickeloden Netflix del 2019.

Netflix e Nickelodeon hanno rinnovato That Girl Lay Lay per la stagione 2?

Stato di rinnovo attuale: Rinnovato (ultimo aggiornamento: gennaio 2022)

Cominciamo dall’inizio. Una pagina Fandom creata due mesi fa dice categoricamente che una stagione 2 è in arrivo. Apparentemente il Wiki ha accesso alla conoscenza che una seconda stagione è stata ordinata con l’episodio 1 chiamato Lay Lay the Know-it-All e l’episodio 2 Lay Lay Loves Loves. Suggerisce “Questi episodi sono stati registrati senza una data di messa in onda nota. Gli episodi sono stati approvati per essere qui dal fondatore del wiki.

Abbiamo quindi pubblicato un post il 28 gennaio per dire che non era stata presa alcuna decisione di rinnovo e poche ore dopo è stata rinnovata!

Secondo un comunicato stampa, “Stagione 2 di Quella ragazza giaceva porterà più musica e poteri magici mentre i due migliori amici continuano a vivere avventure ancora più emozionanti, lavorando per soddisfare il desiderio di Lay Lay di vivere tutto ciò che deriva dall’essere un vero adolescente. La serie presenta anche Peyton Perrine III nei panni del fratello di Sadie, Marky; Tiffany Daniels nel ruolo della madre di Sadie, Trish; e Thomas Hobson nei panni del padre di Sadie, Bryce.

Quanto bene si è comportata That Girl Lay Lay su Netflix?

Grazie ai dati di FlixPatrol, possiamo vedere quanto è andata bene la serie dalla sua premiere di gennaio 2022 su Netflix.

La serie è idonea a comparire in 3 top 10 liste di Netflix, tra cui la top 10 generale, la top 10 TV e la top 10 per bambini. Quindi analizziamo come sta andando lo spettacolo al 28 gennaio:

È presente nella top 10 assoluta in due paesi per 5 giorni, inclusi Sud Africa e Stati Uniti.

È presente nella top 10 TV in 16 paesi, inclusi i due sopra menzionati più Corea del Sud, Sud Africa e altri.

È presente nella top 10 dei bambini in 22 paesi tra cui India, Brasile, Australia, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda e altri.

Su Instagram, Alaya ha celebrato il successo di Quella ragazza giaceva nella top 10 di Netflix con un post su Instagram che afferma: “Dai tenete me e la mia bellissima famiglia TV nella Top 10!!! Se non hai già visto #TGLL su @netflix GO GO GO!!!! Grazie grazie per tutto l’amore e il supporto!!!”

Secondo il sito della Top 10 di Netflix, nella prima settimana di pubblicazione su Netflix, la serie era nella top 10 assoluta alle Bahamas, Giamaica, Kenya e Trinidad e Tobago.

Quando sarà That Girl Lay Lay su Netflix?

La produzione della seconda stagione è iniziata all’inizio del 2022 prima di essere trasmessa in estate su Nickelodeon.

La seconda stagione è andata in onda negli Stati Uniti il ​​14 luglio con 13 episodi che andranno in onda in totale, il che dovrebbe significare che la serie si concluderà tra settembre e novembre 2022.

Se poi seguirà il programma di rilascio per la stagione 1, vedremo la stagione 2 apparire su Netflix a livello globale circa un mese dopo, quindi in questo momento ci aspettiamo che sia tra ottobre e dicembre 2022.

Un video di YouTube per lo spettacolo ha confermato che Netflix riceverà la stagione 2 con la sua descrizione che recita:

“That Girl Lay Lay è tornato su Netflix per la stagione 2! In questo episodio speciale in anteprima, Lay Lay scopre un nuovo potere avatar in cui inizia a muoversi a super velocità! Invisibilità, congelamento del tempo e ora super velocità… Lay Lay è inarrestabile!

Non vedi l’ora di vedere Quella ragazza giaceva su Netflix? Facci sapere in basso.