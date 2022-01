Quando sarà la quinta stagione di “Better Call Saul” su Netflix negli Stati Uniti?

Meglio chiamare Saulo la stagione 5 è andata in onda da tempo su AMC con la stagione 6 che dovrebbe arrivare all’inizio del 2022. Alcuni di voi potrebbero già avere accesso alla stagione 5, ma negli Stati Uniti la sua uscita su Netflix è intrinsecamente legata all’uscita della stagione 6. Ecco una guida aggiornata su quando ci aspettiamo la stagione 5 di Meglio chiamare Saulo su Netflix.

Sono stati anni fantastici per essere un Breaking Bad fan, intitolato con Meglio chiamare Saulo raccontandoci la storia delle origini del saggio Saul Goodman. Inoltre, alla fine del 2019 siamo stati trattati El Camino: un film di Breaking Bad che ha concluso la storia di Jessie Pinkman.

Stagione 5 di Meglio chiamare Saulo è stato presentato in anteprima su AMC nel lontano 23 febbraio 2020 e ancora una volta consisteva in 10 episodi. Si è concluso il 20 aprile 2020.

Stagione 6 di Meglio chiamare Saulo è confermato ma ha subito notevoli ritardi (il più lungo nella storia dello spettacolo). Le riprese sono ancora in corso a settembre 2021 (storia completa su questo in appena un secondo) e sono previste ad un certo punto nel 2022.

La sesta stagione sarà l’ultima dello show con un totale di 13 episodi che concluderanno la transizione completa di Jimmy McGill in Saul Goodman.

Diamo ora un’occhiata a quando la stagione 5 sarà su Netflix.

Quando Meglio chiamare Saulo la stagione 5 sarà su Netflix negli Stati Uniti e in Canada?

Quelli in Canada, Stati Uniti, Sud Africa e Spagna dovranno aspettare più a lungo Meglio chiamare Saulo stagione 5.

Poiché lo spettacolo va in onda per la prima volta negli Stati Uniti, ci vuole del tempo prima che la licenza diventi disponibile per Netflix in queste regioni e non ricevono il trattamento settimanale che fanno gli altri.

La stagione 4, ad esempio, è stata aggiunta a Netflix il 9 febbraio 2020 poche settimane prima della messa in onda di S5. Tuttavia, la stagione 3 è stata aggiunta a Netflix a marzo 2018 prima della data di messa in onda di agosto.

Negli ultimi anni, abbiamo sempre visto nuove stagioni aggiunte poco prima della messa in onda della prossima ed è quasi certo che accadrà anche questo e dato l’enorme divario tra le stagioni 5 e 6, ciò significa una lunga attesa per Netflix.

La sesta stagione è ancora programmata per la messa in onda nel 2022 dopo i forti ritardi dovuti al COVID-19 e ai problemi medici di Bob Odenkirk alla fine dell’estate 2021.

Torna al lavoro su Better Call Saul! Così felice di essere qui e vivere questa vita specifica circondato da persone così buone. A proposito, questa è la professionista del trucco Cheri Montesanto che non mi rende brutto per le riprese! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) 8 settembre 2021

Better Call Saul stagione 5 non è stato incluso nella lineup di rilascio di febbraio 2022, il che implica che non lo vedremo Meglio chiamare Saulo S6 a marzo. Ti terremo aggiornato se ne sapremo di più.

Meglio chiamare Saulo Programma di rilascio internazionale di Netflix per la stagione 5

Come per le stagioni precedenti come la stagione 3 e 4 di Meglio chiamare Saulo, nuovi episodi sono usciti settimanalmente su Netflix dopo che gli episodi sono andati in onda su AMC negli Stati Uniti.

Questo programma di rilascio settimanale si applica a Netflix in regioni come il Regno Unito, l’Europa continentale tra cui Polonia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Svizzera e Turchia. Si applica anche al programma di rilascio per l’America Latina e le regioni asiatiche. Puntate settimanali di Meglio chiamare Saulo S5 non si applica a Sud Africa, Canada, Islanda o Spagna.

Dal 24 febbraio in poi sono iniziati i nuovi episodi su Netflix.

Better Call Saul s5 verrà lanciato settimanalmente dal 24 febbraio, il che è positivo perché sono passati 2 mesi da El Camino e abbiamo bisogno di altro dal Gilligan Cinematic Universe. pic.twitter.com/seadUuav04 — Netflix Regno Unito e Irlanda (@NetflixUK) 21 novembre 2019

Ecco il programma completo di rilascio per il 2020. Nota che l’episodio 1 uscirà dopo la sua premiere di domenica. L’episodio 2 andrà quindi in onda nel suo normale spot del lunedì e arriverà su Netflix nel suo normale spot del martedì.

Numero episodio Data di messa in onda AMC Data di uscita di Netflix 501 23 febbraio 2020 24 febbraio 2020 502 24 febbraio 2020 25 febbraio 2020 503 2 marzo 2020 3 marzo 2020 504 9 marzo 2020 10 marzo 2020 505 16 marzo 2020 marzo 17, 2020 506 23 marzo 2020 24 marzo 2020 507 30 marzo 2020 31 marzo 2020 508 6 aprile 2020 7 aprile 2020 509 13 aprile 2020 14 aprile 2020 510 20 aprile 2020 21 aprile 202

Come per tutte le versioni di Netflix, saranno disponibili alle 8:00 GMT.

Quando arriverà la sesta stagione di Better Call Saul su Netflix?

È un po’ troppo presto per fornire previsioni accurate su quando arriverà la stagione 6, ma ecco un’ampia panoramica.

Nelle regioni internazionali, vedrai di nuovo le uscite il giorno successivo e gli Stati Uniti e il Canada potrebbero quindi ottenere l’ultima stagione molto prima dato che non ci sarà una stagione 7. Ne arriveranno altri man mano che ne sapremo di più.

Terremo aggiornato questo post con il passare del tempo con tutte le notizie di rilascio relative Meglio chiamare Saulo stagione 5. Per ora, dicci nei commenti se non vedi l’ora che arrivi la prossima stagione.